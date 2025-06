Uzbequistão consegue vaga inédita e é a oitava seleção classificada à Copa do Mundo de 2026 (Uzbequistão empatou com os Emirados Árabes por 0 a 0 )

O Uzbequistão empatou por 0 a 0 com os Emirados Árabes nesta quinta-feira (5/6) e assegurou classificação inédita para a Copa do Mundo de 2026.

As equipes se enfrentaram no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, pela nona rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para o Mundial de Seleções.

O Uzbequistão está na segunda colocação do Grupo A da competição, com 18 pontos. Com o empate nesta quinta-feira, a seleção do país de 35 milhões de habitantes não pode mais ser ultrapassada por nenhuma das equipes fora da zona de classificação direta.

O próximo jogo do país será contra o Catar, como mandante, no Milliy Stadium, na próxima terça-feira (10/6), às 10h45 (de Brasília), pela última rodada da disputa eliminatória.

Seleções garantidas na Copa do Mundo

Além do Uzbequistão, Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia são os países classificados para a Copa do Mundo de 2026 por meio de competições eliminatórias.

Os países sede do torneio, Canadá, Estados Unidos e México, já tinham vaga garantida na disputa, que contará com 32 seleções participantes.

Canadá (anfitrião)

Estados Unidos (anfitrião)

México (anfitrião)

Japão

Nova Zelândia

Irã

Argentina

Uzbequistão

