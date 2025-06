Valor pago pelo Barcelona na compra de Vitor Roque foi maior que o divulgado (Vitor Roque, ex-atacante do Barcelona)

Contratado pelo Barcelona em janeiro de 2024, Vitor Roque teve uma passagem decepcionante pela equipe catalã e ficou apenas seis meses na equipe. Além disso, o valor pago para tirar o atacante do Athletico-PR foi maior do que inicialmente divulgado.



Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona por aproximadamente R$ 193 milhões (cotação atual). No entanto, segundo a Rádio Catalunya, o clube catalão terá que arcar com mais R$ 64 milhões à Receita Federal. O valor é referente aos impostos que o Athletico-PR deveria pagar por conta da transferência internacional.

A negociação entre os dois clubes previa que o Barcelona pagasse o valor. De acordo com a rádio, a equipe catalã considera que a quantia não deveria ser contabilizada de forma definitiva, porque ainda espera recuperar esses 64 milhões de reais por meio de uma ação judicial contra a Receita Federal espanhola.



Após 16 jogos com a camisa do Barcelona e apenas dois gols marcados, Vitor Roque foi emprestado ao Betis e vendido ao Palmeiras, no último mês de fevereiro, por cerca de R$ 164 milhões. Assim, o clube catalão já recuperou uma parte dos gastos que teve com a contratação.



No Alviverde, o atacante de 20 anos tem três gols marcados em 19 jogos.

A notícia Valor pago pelo Barcelona na compra de Vitor Roque foi maior que o divulgado foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press