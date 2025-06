Campeão do mundo é opção para assumir a Inter de Milão (Logo no primeiro trabalho como treinador, Fàbregas conduziu o Como à elite do futebol italiano)

Sem Simone Inzaghi, a direção da Inter de Milão trabalha para definir um novo treinador e pode apostar em um nome jovem do mercado. O ex-jogador campeão do mundo em 2010 Cesc Fàbregas aparece como candidato para assumir o time vice-campeão europeu. Ele fez um trabalho positivo no comando do Como no Campeonato Italiano.

A diretoria da Inter já teria solicitado autorização para iniciar as conversas com Fàbregas. A intenção é apresentar um projeto que convença o treinador a mudar de equipe neste momento.

Carreira de Fàbregas

Fàbregas está com 38 anos e assumiu o time sub-19 do Como em 2023. Depois, passou a técnico interino da equipe principal.

Na temporada 2024/25, Fàbregas levou o Como a uma boa campanha no Campeonato Italiano, em 10º lugar, sem sustos em relação à zona de rebaixamento.

Como jogador, Fàbregas atuou como meio-campista e defendeu grandes times da Europa: Barcelona, Arsenal, Chelsea e Monaco.

