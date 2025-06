Cria do Cruzeiro supera ‘processo doloroso’ em primeira temporada na Premier League (Thiago em ação pelo Brentford)

O atacante Igor Thiago encerrou sua primeira temporada no futebol inglês com um sentimento de superação. O jogador de 23 anos, que se tornou a contratação mais cara da história do Brentford, avaliou seu primeiro ano no clube.

“Essa temporada foi, sem dúvida, a mais desafiadora e, ao mesmo tempo, uma das mais importantes da minha vida. Estrear na Premier League, depois de tudo que passei, é um orgulho enorme. Não foi do jeito que imaginei, com aquela sequência regular desde o início, mas ter conseguido voltar e ajudar a equipe após um momento tão difícil me dá ainda mais força para o que vem pela frente”.

Antes de desembarcar na Inglaterra, Thiago construiu uma trajetória de destaque no Brasil e na Europa. Revelado pelo Cruzeiro, disputou 64 partidas pelo clube mineiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Depois, partiu para sua primeira experiência internacional no Ludogorets, da Bulgária, pelo qual conquistou três títulos: a Liga, a Taça e a Supertaça Búlgara.

Em 2023, Thiago se transferiu para o Club Brugge, da Bélgica, e viveu uma de suas fases mais artilheiras: 29 gols e seis assistências em 55 jogos, além de levantar o troféu da Liga Belga.

Todo esse desempenho chamou a atenção do Brentford, que o contratou em julho de 2024 por 30 milhões de libras (R$ 212 milhões na cotação da época), segundo a imprensa inglesa. Igor Thiago fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vestir a camisa do clube e a contratação mais cara dos 135 anos de existência da equipe inglesa.

Thiago brilhou pelo Club Brugge, da Bélgica (foto: BRUNO FAHY / BELGA / AFP)

‘Processo doloroso’

A chegada à Premier League, no entanto, acabou sendo mais desafiadora do que ele esperava. Igor sofreu duas lesões, incluindo uma no menisco do joelho direito, que dificultaram sua adaptação e o impediram de repetir, de imediato, os números expressivos que havia alcançado na Bélgica.

“Esses meses fora dos gramados, lidando com a lesão e a recuperação, me ensinaram muito. Aprendi a ter paciência, a respeitar os limites do meu corpo e a valorizar ainda mais cada minuto em campo. Foi um processo doloroso, claro, mas que me fez evoluir como atleta e como pessoa. Hoje, encerro essa primeira temporada mais maduro, mais preparado e com ainda mais vontade de construir uma história bonita aqui”. Igor Thiago

O centroavante afirmou que o período de recuperação serviu para fortalecer ainda mais sua relação com o clube. O empenho e o comprometimento durante a reabilitação reforçaram sua determinação de construir uma trajetória marcante no futebol inglês.

“Sabia da responsabilidade de ser a contratação mais cara da história do clube e, claro, me preocupei quando a lesão aconteceu. Mas, desde o primeiro momento, meu foco foi trabalhar, me recuperar e justificar a confiança que o Brentford depositou em mim”.

“Agora, com a cabeça tranquila e o corpo recuperado, quero usar esse período de férias para intensificar os treinos, seguindo as recomendações do clube, corrigir detalhes e chegar ainda mais forte para a próxima temporada, com o objetivo de ajudar o Brentford a conquistar grandes coisas”.

O Brentford encerrou a temporada com uma campanha sólida na Premier League, garantindo a 10ª colocação com 56 pontos conquistados. Igor Thiago esteve em campo em oito partidas – uma como titular e sete entrando no decorrer do segundo tempo.

A notícia Cria do Cruzeiro supera ‘processo doloroso’ em primeira temporada na Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque