crédito: No Ataque Internacional

Astro de Portugal admite ter recusado ‘oferta tentadora’ do Al-Hilal (Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo se abraçam )

O meia-atacante português Bruno Fernandes confirmou nesta terça-feira (3/6) que recusou “uma oferta tentadora” do clube saudita Al-Hilal e preferiu permanecer no Manchester United, explicando que quer continuar “jogando no mais alto nível”.

“O presidente do Al-Hilal me ligou e perguntou se eu queria ir para lá”, disse Fernandes em entrevista coletiva na véspera da partida de Portugal contra a Alemanha pela semifinal da Liga das Nações, na quarta-feira, em Munique.

“Quero jogar nas grandes competições. Sei que ainda posso fazer isso”, acrescentou.

De acordo com vários veículos de imprensa britânicos, o Al-Hilal estava disposto a pagar 120 milhões de euros (cerca de R$ 770 milhões pela cotação atual) ao Manchester United pela transferência do jogador de 30 anos da seleção portuguesa.

Com 19 gols e 19 assistências, Bruno Fernandes é um dos poucos jogadores que brilharam nesta temporada pelo Manchester United, que terminou apenas em 15º lugar na Premier League e foi vice-campeão da Liga Europa.

A notícia Astro de Portugal admite ter recusado ‘oferta tentadora’ do Al-Hilal foi publicada primeiro no No Ataque por AFP