crédito: No Ataque Internacional

Sorteio da Libertadores: onde assistir, data, horário e regras (Troféu da Libertadores durante sorteio)

É hoje! Nesta segunda-feira (2/6), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteia as oitavas de final da Copa Libertadores de 2025. O evento está marcado para 12h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, na Região Metropolitana de Assunção, capital do Paraguai. A seguir, o No Ataque traz onde assistir ao vivo, times participantes e mais informações.

Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo são os representantes do Brasil ainda vivos na disputa. Também seguem na competição equipes estrangeiras que já foram campeãs da Libertadores: River Plate, Racing, Estudiantes, LDU, Vélez Sarsfield, Peñarol e Atlético Nacional.

Onde assistir ao vivo ao sorteio da Libertadores?

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores de 2025, nesta segunda-feira, terá transmissão ao vivo no YouTube da própria Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Como será o sorteio das oitavas da Libertadores?

Restam 16 times vivos na disputa pela Glória Eterna. No sorteio, essas equipes estarão divididas em dois agrupamentos. As líderes de grupo integrarão o pote 1, enquanto as vice-líderes comporão o 2.

Pote 1

Estudiantes – líder do Grupo A

River Plate – líder do Grupo B

LDU – líder do Grupo C

São Paulo – líder do Grupo D

Racing – líder do Grupo E

Internacional – líder do Grupo F

Palmeiras – líder do Grupo G

Vélez Sarsfield – líder do Grupo H

Pote 2

Botafogo – vice-líder do Grupo A

Universitario – vice-líder do Grupo B

Flamengo – vice-líder do Grupo C

Libertad – vice-líder do Grupo D

Fortaleza – vice-líder do Grupo E

Atlético Nacional – vice-líder do Grupo F

Cerro Porteño – vice-líder do Grupo G

Peñarol – vice-líder do Grupo H

Ordem do sorteio

No sorteio, primeiramente serão sorteados todos os times do pote 2. A seguir, as oito equipes do pote 1, conformando, assim, os confrontos das oitavas de final.

Times do mesmo país podem se enfrentar nas oitavas de final, assim como clubes que dividiram a chave na fase de grupos.

A ordem de composição dos duelos indicará, também, o chaveamento até a final. A decisão será disputada em jogo único, em 29 de novembro (sábado), em Lima, capital do Peru.

Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Estudiantes na Libertadores (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Regulamento do mata-mata

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores serão definidos em duelos de ida e volta. A primeira partida terá mando da equipe proveniente do pote 2, enquanto o jogo decisivo será na casa do time do pote 1.

Será adotado o formato tradicional de mata-matas, sem ter como critério o número de gols marcados fora de casa. Em caso de igualdade, a definição do classificado será na disputa de pênaltis.

A exceção é a grande final, disputada em jogo único, que prevê prorrogação com dois tempos de 15 minutos mais acréscimos antes das penalidades.

Ao longo de todo o caminho até a finalíssima, o time de melhor campanha na fase de grupos da Libertadores terá o direito de disputar o jogo de volta em casa.

Premiação na Copa Libertadores

O campeão da Copa Libertadores de 2025 faturará prêmio de 24 milhões de dólares e poderá acumular mais de 33 milhões milhões de dólares levando em consideração as fases anteriores do torneio.

Além da quantia milionária nos cofres, o clube ganhador se classificará para a Copa Intercontinental de 2025, à Libertadores e à Recopa Sul-Americana, em 2026, e ao Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

A notícia Sorteio da Libertadores: onde assistir, data, horário e regras foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques