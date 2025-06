Sorteio da Sul-Americana: onde assistir, data, horário e regras (Sorteio da Copa Sul-Americana)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteia nesta segunda-feira (2/6), a partir das 12h (de Brasília), o chaveamento até a final da Copa Sul-Americana de 2025. O evento será na sede da entidade, em Luque, na Região Metropolitana de Assunção, capital do Paraguai. A seguir, o No Ataque lista os times participantes, traz onde assistir ao vivo e detalha mais informações.

O Brasil conta com cinco representantes no mata-mata da competição. O Fluminense, líder do Grupo E, conseguiu classificação direta às oitavas de final. Já Grêmio, Atlético, Vasco e Bahia disputarão os playoffs anteriores às oitavas.

Onde assistir ao vivo ao sorteio da Sul-Americana?

O sorteio das oitavas de final e do chaveamento até a grande decisão da Copa Sul-Americana terá transmissão ao vivo do YouTube da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O No Ataque traz a cobertura completa e as repercussões do evento.

Times participantes

Ao todo, 24 times estão na disputa da fase eliminatória da Copa Sul-Americana e se veem diretamente envolvidos na definição do sorteio desta segunda-feira.

Líderes de grupo

Os oito líderes de grupos da Sul-Americana estão diretamente classificados às oitavas de final. Eles integram o pote 1 do sorteio.

Pote 1

Independiente (Argentina) – líder do Grupo A

– líder do Grupo A Universidad Católica (Equador) – líder do Grupo B

– líder do Grupo B Huracán (Argentina) – líder do Grupo C

– líder do Grupo C Godoy Cruz (Argentina) – líder do Grupo D

– líder do Grupo D Mushuc Runa (Equador) – líder do Grupo E

– líder do Grupo E Fluminense (Brasil) – líder do Grupo F

– líder do Grupo F Lanús (Argentina) – líder do Grupo G

– líder do Grupo G Cienciano (Peru) – líder do Grupo H

Vice-líderes e eliminados da Libertadores

No pote 2 do sorteio, estarão os vencedores dos oito confrontos de playoffs anteriores às oitavas de final. Essa fase opõe equipes classificadas como segundas colocadas dos grupos da Sul-Americana e times eliminados como terceiros colocados das chaves da Copa Libertadores.

Pote 2

Alianza Lima (Peru) x Grêmio (Brasil) – Vencedor do playoff A

– Vencedor do playoff A San Antonio Bulo Bulo (Bolívia) x Once Caldas (Colômbia) – Vencedor do playoff B

– Vencedor do playoff B Atlético Bucaramanga (Colômbia) x Atlético (Brasil) – Vencedor do playoff C

– Vencedor do playoff C Bolívar (Bolívia) x Palestino (Chile) – Vencedor do playoff D

– Vencedor do playoff D Bahia (Brasil) x América de Cali (Colômbia) – Vencedor do playoff E

– Vencedor do playoff E Independiente del Valle (Equador) x Vasco (Brasil) – Vencedor do playoff F

– Vencedor do playoff F Universidad de Chile (Chile) x Guaraní (Paraguai) – Vencedor do playoff G

– Vencedor do playoff G Central Córdoba (Argentina) x Cerro Largo (Uruguai) – Vencedor do playoff H

Sorteio com o nome do Atlético (foto: Daniel Piris/AFP)

Como será o sorteio da Sul-Americana?

A Conmebol divulgou as regras do sorteio da Copa Sul-Americana. As equipes do pote 1 enfrentarão as do pote 2, em jogos de ida (no estádio do time do pote 2) e volta (no estádio do time do pote 1).

O formato será o tradicional sistema de mata-mata, sem ter como critério de desempate o número de gols marcados fora de casa. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição do classificado se dará em disputa de pênaltis.

No sorteio, primeiramente serão sorteadas as oito bolas do pote 2, que terão as letras A, B, C, D, E, F, G e H – em referência aos confrontos dos playoffs, conforme indicado na listagem acima. Em seguida, sairão as oito bolas do pote 1, com os nomes do times, formando assim os duelos das oitavas de final.

Nesta fase, equipes do mesmo país e aquelas que integraram o mesmo grupo da Sul-Americana poderão se enfrentar.

O sorteio definirá também o chaveamento até a final da competição. A grande decisão, em jogo único, será no dia 22 de novembro, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Como se definiram os confrontos dos playoffs?

De acordo com o regulamento, o melhor segundo da Sul-Americana é o nono na tabela geral, enfrentando o pior terceiro da Libertadores (24º). A ordem segue até que o pior segundo da Sul-Americana (16º) se encontre com o melhor terceiro da Libertadores (17º).

Chave A – 9º da Sul-Americana x 24º da Libertadores (Grêmio x Alianza Lima)

Chave B – 10º da Sul-Americana x 23º da Libertadores (Once Caldas x San Antonio Bulo Bulo)

Chave C – 11º da Sul-Americana x 22º da Libertadores (Atlético x Atlético Bucaramanga)

Chave D – 12º da Sul-Americana x 21º da Libertadores (Palestino x Bolívar)

Chave E – 13º da Sul-Americana x 20º da Libertadores (América de Cali x Bahia)

Chave F – 14º da Sul-Americana x 19º da Libertadores (Vasco x Independiente del Valle)

Chave G – 15º da Sul-Americana x 18º da Libertadores (Guaraní x Universidad de Chile)

Chave H – 16º da Sul-Americana x 17º da Libertadores (Cerro Largo x Central Córdoba)

As partidas de ida e volta estão marcadas para as semanas de 16 e 23 de julho. O clubes que avançaram em segundo na Sul-Americana têm a vantagem de decidir em casa contra os terceiros da Libertadores.

Datas-base dos mata-matas

Playoffs : 16 e 23 de julho

: 16 e 23 de julho Oitavas de final : 13 e 20 de agosto

: 13 e 20 de agosto Quartas de final : 17 e 24 de setembro

: 17 e 24 de setembro Semifinal : 22 e 29 de outubro

: 22 e 29 de outubro Final: 22 de novembro

Premiação na Copa Sul-Americana

O campeão da Copa Sul-Americana de 2025 tem vagas na Copa Libertadores e na Recopa Sul-Americana de 2026 e fatura premiação milionária. Veja abaixo os valores por cada etapa do torneio continental.

Primeira fase: 225 mil dólares (R$ 1,2 milhão) por vitória em casa; 250 mil dólares (R$ 1,4 milhão) por vitória fora

225 mil dólares (R$ 1,2 milhão) por vitória em casa; 250 mil dólares (R$ 1,4 milhão) por vitória fora Fase de grupos: 900 mil dólares (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 656 mil)

900 mil dólares (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 656 mil) Playoff: 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões)

500 mil dólares (R$ 2,8 milhões) Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,4 milhões)

600 mil dólares (R$ 3,4 milhões) Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,9 milhões)

700 mil dólares (R$ 3,9 milhões) Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,5 milhões)

800 mil dólares (R$ 4,5 milhões) Vice-campeão: 2 milhões de dólares (R$ 11,3 milhões)

2 milhões de dólares (R$ 11,3 milhões) Campeão: 6,5 milhões de dólares (R$ 36,9 milhões)

