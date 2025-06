Definido o último classificado ao Mundial de Clubes; time integra grupo do Flamengo (Los Angeles FC ficou com a última vaga no Mundial de Clubes)

Está completa a lista de participantes do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos a partir do dia 14 de junho. O Los Angeles FC, do país anfitrião, obteve a última vaga no torneio, definida na noite desse sábado (31/5).

A equipe californiana venceu o América-MEX por 2 a 1, em duelo definido na prorrogação. A formação mexicana abriu o placar com Brian Rodríguez, de pênalti, mas o adversário buscou o empate no finalzinho, com o brasileiro Igor Jesus, e triunfou no tempo extra, em finalização de Bouanga.

A partida entre os times foi uma solução da Fifa (Federação Internacional de Futebol) para o impasse da vaga derradeira no Mundial. O León, do México, tinha os resultados necessários para disputar a competição, porém tem o mesmo dono do Pachuca, também do México. O regulamento não permite times de mesmo dono no certame.

Definiu-se, então, um confronto entre o Los Angeles, derrotado pelo León na final da Copa dos Campeões da Concacaf de 2023, e a equipe de melhor ranking na América do Norte que ainda não tinha vaga, o América-MEX. Em jogo único, nos Estados Unidos, deu Los Angeles FC.

O clube ganhou vaga no Grupo D, encabeçado pelo Chelsea, da Inglaterra. Também estão na chave o Flamengo, do Brasil, e o Espérance, da Tunísia.

