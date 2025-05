crédito: No Ataque Internacional

Torcedores do PSG vão à loucura em Paris e entram em confronto com polícia; veja vídeo (Torcedores do PSG comemoram título da Champions League em Paris)

A bela festa na Allianz Arena, em Munique, pelo título do Paris Saint-Germain na Champions League, não se repetiu em alguns pontos de Paris. Neste sábado (31/5), na capital francesa, torcedores do clube elevaram o nível da comemoração, com queimas e de carros e outros atos violentos, motivando ações de forças militares.

Vídeos que circulam na internet mostram confrontos entre torcedores e policiais, enquanto bombeiros trabalharam para contar os incêndios. Em outros pontos de Paris, entretanto, as comemorações pela goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão são pacíficas.

Assista:

Carro é incendiado em Paris, na França, durante as comemorações dos torcedores do PSG pela vitória do clube na UEFA Champions League.pic.twitter.com/mxOoP3hQss — Eixo Político (@eixopolitico) May 31, 2025

AGORA: Muita confusão na Champs Elysées, e em diversos locais em Paris, onde torcedores do PSG e vândalos enfrentam a polícia durante comemoração por vitória na Champions.pic.twitter.com/zj1tY4r1Kx — Eleições em Pauta (@eleicoesempauta) May 31, 2025

As comemorações pacíficas pelo título do PSG

Principal símbolo de Paris, a Torre Eiffel homenageou os PSG pelo título. Instantes após o fim da partida, a torre se iluminou de azul e vermelho – cores do clube.

Torcedores se reuniram na Praça do Trocadéro, próxima da Torre Effeil, e celebraram com fogos de artificio e sinalizadores.

Torre Eiffel iluminada com as cores do PSG (foto: Hugo Mathy/AFP)

A notícia Torcedores do PSG vão à loucura em Paris e entram em confronto com polícia; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque