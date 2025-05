PSG massacra Inter, alcança sonhada glória e é campeão da Champions League (Doué comemora gol na final da Champions League)

Foi daqueles roteiros que, no cinema, incomodariam de tão improváveis e inimagináveis. Sem Neymar, Messi ou Mbappé, o Paris Saint-Germain finalmente alcançou a sonhada glória. Não que o investimento bilionário tenha sumido. Mas, desta vez, a opção foi construir um grande time sem os astros de outrora. E deu certo. Neste sábado (31/5), o clube francês massacrou a tradicional Internazionale, goleou por 5 a 0 na Allianz Arena, em Munique, e enfim pode bradar aos céus: é campeão da Uefa Champions League.

A narrativa final não foi exatamente das mais épicas, daquelas cheias de reviravoltas. A tensão se dissipou rapidamente, afastada pela torcida parisiense que fez uma bela festa no estádio do Bayern de Munique. Não sem a ajuda de um garoto, que, em tão pouco tempo, crava o próprio nome na história do PSG. Aos 19 anos, Désiré Doué serviu Hakimi, que abriu o placar logo aos 11′ do primeiro tempo. Aos 20′, foi o garoto francês – comprado do Rennes em agosto passado – marcou o segundo.

Doué voltou a brilhar em um belo contragolpe aos 18 da etapa final. Marcou o terceiro e cessou uma tentativa infrutífera de pressão da Internazionale. Depois, Kvaratskhelia fez o quarto gol para delírio do técnico espanhol Luis Enrique, que viu cumprir sua previsão: o PSG ficaria, de fato, mais forte e competitivo após a saída de Mbappé, que viveu uma temporada frustrante no Real Madrid.

Nos instantes finais, Mayulu ainda fez o quinto gol do Paris. O ápice de uma decisão que entra para a história: o time francês construiu a maior goleada da história das finais da Champions League. Mais do que isso, cumpre o sonho de uma torcida e dá prosseguimento a um projeto político-econômico do Catar.

Na galeria dos campeões

Fundado em 12 de agosto de 1970, o PSG é um clube jovem. Mas, mesmo com os apenas 54 anos de fundação, consolidou-se como o clube da capital francesa. O salto ao estrelato internacional veio a partir de 2011, quando o Qatar Sports Investments se tornou acionista majoritário em um projeto do Catar para melhorar a própria imagem perante o mundo.

Depois de anos sonhando e possantes investimentos em astros do futebol mundial, o PSG enfim se torna campeão da Champions – é o 19º clube a conseguir o feito. Derrubou, para isso, uma tricampeã e saltou para a história.

PSG 5 x 0 INTERNAZIONALE

PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); João Neves (Zaïre-Emery), Vitinha e Fabián Ruiz (Mayulu); Doué (Barcola), Dembélé e Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.

Internazionale

Yan Sommer; Pavard (Bisseck e Darmian), Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Carlos Augusto) e Dimarco (Zalewski); Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Motivo : final da Champions League 2024/25

: final da Champions League 2024/25 Data e horário : 31 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

: 31 de maio de 2025, às 16h (de Brasília) Local : Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha Gols : Hakimi, aos 11′, Doué, aos 20′ do 1ºT, aos 18′, e Kvaratskhelia, aos 27′ do 2ºT (PSG)

: Hakimi, aos 11′, Doué, aos 20′ do 1ºT, aos 18′, e Kvaratskhelia, aos 27′ do 2ºT (PSG) Cartões amarelos : Doué e Hakimi (PSG); Thuram e Acerbi (INT)

: Doué e Hakimi (PSG); Thuram e Acerbi (INT) Árbitro: István Kovács (Romênia)

István Kovács (Romênia) Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia)

Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia) VAR: Dennis Johan Higler (Holanda)

