PSG x Internazionale: onde assistir, horário e escalações pela final da Champions (Kvaratskhelia, do PSG, e Lautaro Martínez, da Internazionale)

Chegou o dia mais esperado do futebol mundial no ano: é final da Liga dos Campeões! Neste sábado (31/5), a partir das 16h (de Brasília), Paris Saint-Germain e Internazionale se enfrentam na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

O PSG está em busca de conquistar o primeiro troféu da Champions na sua história. Já a Inter de Milão quer chegar ao topo da Europa pela quarta vez.

As duas equipes tem um fator em comum nesta temporada: passam por grandes reformulações. Os franceses perderam o craque Kylian Mbappé e, com orçamento reduzido, montaram um elenco chamado de “low profile” para 2024/2025, sem as grandes estrelas que vestiram a camisa do time parisiense nos últimos anos.

Já a Inter estava afundada em dívidas e chegou a “quebrar” sob o comando do grupo chinês Suning Commerce, que tinha a maior parte dos direitos do clube. Os investidores asiáticos não conseguiram pagar um empréstimo de 395 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) ao fundo estadunidense Oaktree. Assim, por conta da inadimplência, os americanos assumiram o controle do clube italiano em maio de 2024.

O título europeu, por tanto, vai coroar não só campanhas de sucesso no principal torneio de clubes do futebol mundial, mas projetos de reformulação.

PSG x Internazionale: onde assistir

A final da Liga dos Campeões, entre PSG e Internazionale, será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

PSG x Internazionale: prováveis escalações

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico : Luis Enrique.



Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. : Luis Enrique. Internazionale: Yan Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Lautaro e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

PSG x Internazionale: arbitragem

Árbitro: István Kovács (Romênia)

István Kovács (Romênia) Assistentes: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (ambos da Romênia)

Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (ambos da Romênia) Quarto árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (Portugal)

João Pedro Silva Pinheiro (Portugal) Árbitro assistente de reserva: Bruno Miguel Alves Jesus (Portugal)

Bruno Miguel Alves Jesus (Portugal) VAR: Dennis Johan Higler (Holanda)

Dennis Johan Higler (Holanda) Assistente do VAR: Catalin Sorin Popa (Romênia)

Catalin Sorin Popa (Romênia) Apoio ao VAR: Paulus van Boekel (Holanda)

A notícia PSG x Internazionale: onde assistir, horário e escalações pela final da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Andrei Megre