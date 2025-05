PSG x Inter: vidente prevê final da Champions com muitos gols e aponta campeão (Cartas indicaram jogo disputado e com muitos gols na final da Champions League)

O vidente argentino Robertino Tarot consultou as cartas para prever o destino da final da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31/5), na Allianz Arena, em Munique (Alemanha), pela grande decisão da Champions.

Para saber a mentalidade das equipes e as orientações do técnico antes da partida, o tarólogo tirou uma “carta identificatória” para cada time.

O PSG ganhou a carta do “julgamento”, que, segundo Robertino, indica que os franceses pretendem “cobrar” o passado para fazer justiça. Na temporada 2019/20, o Paris, que ainda contava com Neymar e Mbappé, chegou à final da Champions pela primeira vez, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0.

Já para a Inter, o tarólogo previu sabedoria na mentalidade dos jogadores ao tirar a carta do “Papa”. A interpretação sugeriu que a equipe vai focar em manter “a cabeça no lugar” para tomar as melhores decisões.

Primeiro tempo da final da Champions

Na sequência, Robertino consultou duas cartas para cada lado para interpretar como os times devem se comportar no primeiro tempo da decisão.

Com o “eremita” e a “imperatriz”, o Paris deve começar o jogo com paciência. Mas, com o tempo, as qualidades do elenco vão aparecer. “Se vê que alguns jogadores (do PSG) passam a se destacar, pela qualidade e hierarquia, sobre os atletas da Inter. O Paris Saint-Germain aperta o acelerador na segunda parte do primeiro tempo”, disse o vidente.

Conforme a interpretação de Robertino, a Inter, com a “sacerdotista” e os “amantes”, vai jogar em cima dos erros adversários e tem um sinal positivo no final da primeira etapa, indicando um gol.

Assim, o tarólogo interpretou que o primeiro tempo vai acabar em empate por 1 a 1.

Segundo tempo da final da Champions

Na segunda etapa, o baralho indicou vantagem para o Paris, com as cartas da “carruagem” e do “mago” – que sugeriram outros dois gols do time francês.

Já os italianos, com a “roda da fortuna” e a “estrela”, podem voltam a marcar no segundo tempo, mas devem depender mais do acaso para conquistar o título.

Vidente prevê campeão da Champions League

Após analisar todas as cartas, o tarólogo concluiu que a final deve ter muitos gols, e o Paris Saint-Germain será o campeão ao bater a Inter de Milão por 3 a 2 no tempo regulamentar.

