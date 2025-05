Torcedores do Cienciano fazem ‘festa’ em BH antes de partida contra o Atlético (Cienciano enfrenta o Atlético nesta quinta-feira (29/5) )

Torcedores do Cienciano (PER) foram, nesta quinta-feira (29/5), ao hotel em que a comissão do time está em Belo Horizonte. A delegação do clube está hospedada na Savassi, na Região Centro-Sul. A equipe veio à cidade para enfrentar o Atlético.

Os times duelam nesta quinta, às 21h30, na Arena MRV, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o clube peruano publicou registros de “festa” dos fãs na porta de edifício na capital mineira.

O Cienciano é da cidade de Cisco, município que conta com 428.450 mil habitantes e fica localizado na região dos Andes.

Os torcedores do Cienciano que saíram do local precisaram viajar, no mínimo, 3.788 quilômetros para chegar a Belo Horizonte.

Disputa pela liderança

Atlético e Cienciano estão em disputa direta pela liderança do Grupo H da Sul-Americana. O time peruano está na primeira colocação, com nove pontos. Já o Galo é o vice-líder, com oito.

Com isso, apenas uma vitória faz com que o alvinegro fique na posição mais alta na chave.

A notícia Torcedores do Cienciano fazem ‘festa’ em BH antes de partida contra o Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque