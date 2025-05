Copa do Mundo e quatro títulos continentais: jogador do Chelsea brilha aos 24 anos (Jogadores do Chelsea na final da Conference League)

Uma conexão especial. É dessa forma que é possível definir a relação entre Enzo Fernández e as conquistas. Campeão da Conference League pelo Chelsea nesta quarta-feira (28/5), com direito a gol na final, o volante argentino, que conquistou a Copa do Mundo de 2022, chegou ao quarto título continental aos 24 anos.

Titular do clube inglês durante toda a temporada, Enzo Fernández brilhou na final do torneio europeu. O Chelsea saiu atrás na decisão diante do Real Betis, mas se impôs no segundo tempo justamente após o gol do argentino.

Aos 19 da etapa final, o volante argentino entrou como um atacante na área, aproveitou cruzamento de Cole Palmer e cabeceou forte para empatar o jogo, que se tornaria em goleada. Os Blues fizeram 4 a 1 e ergueram a taça da Conference League no Estádio Municipal de Wroc?aw, na Polônia.

Mais um título para a carreira de Enzo Fernández

O Chelsea não conquistava um título desde o Mundial de Clubes de 2021. Por consequência, Enzo Fernández, contratado no início de 2023, foi campeão pela primeira vez no clube inglês. Mesmo tendo sido algo inédito nos Blues, levantar taças é uma ação “rotineira” para o argentino, principalmente de torneios continentais, como foi logo no início da carreira.

Em 2020, Enzo foi emprestado pelo River Plate ao Defensa y Justicia e conquistou a Copa Sul-Americana de 2020. No ano seguinte, ele foi campeão da Recopa Sul-Americana. De volta ao clube de origem, o volante foi campeão do Campeonato Argentino e da Recopa Sul-Americana.

Depois de quatro taças na Argentina, o meio-campista foi à Europa e conquistou o Campeonato Português pelo Benfica em 2022/23, na temporada em que rumou ao Chelsea. Antes disso, ele já havia sido campeão da Copa do Mundo pela Argentina, em 2022, e, dois anos depois, levantou a taça da Copa América, voltando a ser vencedor uma competição continental.

Por fim, o título da Conference League fez Enzo Fernández chegar ao oitavo troféu da carreira, sendo o quarto de um torneio continental. É, definitivamente, a especialidade do jogador nascido em 2001 e que só tem 21 anos.

