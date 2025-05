Chelsea se impõe, goleia Betis e é campeão da Conference League (Jogadores do Chelsea comemoram gol sobre o Bétis)

Uma apresentação digna de campeão. Após sair atrás no placar no primeiro tempo, o Chelsea se impôs na etapa final, atropelou o Real Betis e goleou por 4 a 1 nesta quarta-feira (28/5), no Estádio Municipal de Wroc?aw, na Polônia. Com essa vitória sobre a equipe espanhola na final, o time inglês se sagrou campeão da Conference League na temporada 2024/25.

Com mais um título europeu, o Chelsea se tornou o primeiro clube a conquistar todos as competições do continente. Pela primeira vez vencedor da Conference, o clube de Londres é bicampeão da Liga dos Campeões (2012 e 2021), da Liga Europa (2013 e 2019) e da Recopa Europeia (1971 e 1998).

Após essa partida, a temporada do Real Betis chegou ao fim. Já o Chelsea ainda terá mais uma competição. O time inglês está no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes e enfrentará Flamengo, Esperánce-TUN e o vencedor de Los Angeles FC-EUA contra América-MEX na competição que será disputada a partir de junho nos Estados Unidos.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Real Betis deu o “cartão de visita” rapidamente na decisão. Aos 8 do tempo inicial, Malo Gusto errou o passe na defesa, e Isco mostrou a qualidade para dar assistência. Na esquerda, Abde Ezzalzouli recebeu, bateu cruzado e abriu o placar para a equipe espanhola: 1 a 0.

O restante da primeira etapa não teve grande chances dos dois clubes. O Chelsea até teve mais a bola – 68% contra 32% -, mas o Betis finalizou mais – sete a quatro. Porém, foi apenas um chute certo para cada time nos 45 minutos iniciais.

Já o segundo tempo contou com um roteiro completamente diferente, com direito a um atropelo em forma de virada. No minuto 19, Cole Palmer levou para a canhota, na ponta direita, e cruzou perfeitamente para Enzo Fernández. O volante argentino entrou na área como um atacante, cabeceou forte e empatou: 1 a 1.

A imposição londrina se tornou virada cinco minutos depois, com nova assistência do craque do Chelsea. Aos 24, Cole Palmer recebeu, girou, levou para a perna direita e cruzou. Dentro da área, Nicolas Jackson entrou livre, tentou o cabeceio e errou, mas acertou a bola com o peito e balançou a rede: 2 a 1.

E a garantia da taça ocorreu aos 38, em um momento em que os reservas do Chelsea começaram a demonstrar protagonismo. Dewsbury-Hall, que tinha entrado há três minutos, acelerou pelo meio e fez boa jogada individual até tocar para Jadon Sancho. O inglês, que também entrou na etapa final, fintou e bateu colocado para assegurar o título para os londrinos: 3 a 1.

Por fim, o Chelsea coroou o título com uma goleada. E foi em uma jogada individual do grande destaque do clube na temporada 2024/25 já aos 46. O volante equatoriano Moisés Caicedo arrancou do campo de defesa, tabelou com Enzo Fernández e ampliou em chute de fora da área, que ainda contou com desvio: 4 a 1.

Real Betis 1 x 4 Chelsea

Real Betis

Adrián; Sabaly, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez (Perraud intervalo); Pablo Fornals (Altimira 40 do 2ºT) e Johnny (Lo Celso 40 do 2ºT); Antony, Isco e Ezzalzouli (Jesús Rodríguez 8 do 2ºT); Bakambu (Ruibal 26 do 2ºT)

Técnico: Manuel Pellegrini

Chelsea

Jorgensen; Malo Gusto (Reece James intervalo), Chalobah, Badiashile (Colwill 16 do 2ºT) e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto (Sancho 16 do 2ºT), Cole Palmer (Marc Guiu 43 do 2ºT) e Madueke; Nicolas Jackson (Dewsbury-Hall 35 do 2ºT).

Técnico: Enzo Maresca

Motivo: final da Conference League 2024/25

Local: Estádio Municipal de Wroc?aw, em Wroc?aw, Polônia

Gol: Ezzalzouli 8 do 1ºT, Enzo Fernández 19, Nikolas Jackson 24, Sancho 38 e Caicedo 46 do 2ºT

Árbitro: Irfan Peljto (BOS)

Assistentes: Senad Ibrišimbegovi? e Davor Beljo (BOS)

VAR: Jérôme Brisard (França)

Cartões amarelos: Badiashile, Palmer, Sancho, Antony e Perraud

Cartão vermelho: nenhum

Público: 39.774 pessoas

A notícia Chelsea se impõe, goleia Betis e é campeão da Conference League foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno