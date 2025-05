Astro do UFC, Poatan se aventura em outro esporte (Poatan é um dos principais atletas do UFC)

Um dos principais lutadores de MMA do planeta, o astro do UFC Alex Poatan se aventurou em outro esporte.

Na Alemanha, o brasileiro participou de um evento realizado pelo Bayern de Munique nesta quarta-feira (28/5).

Nos stories do Instagram, o lutador compartilhou registro em que joga futebol com o ex-atleta do clube Zé Roberto. No vídeo, eles trocam passes em um “campo” reduzido.

Em um outro momento, o ex-campeão campeão do UFC aparece sozinho em um uma atividade que testa precisão. Poatan mostrou confiança e acertou dois alvos com toques de calcanhar.

Revanche contra Magomed Ankalaev

Alex Pereira ainda não tem data marcada para retornar ao octógono. O brasileiro perdeu o cinturão dos meio-pesados em março deste ano, ao ser derrotado pelo russo do Daguestão Magomed Ankalaev na decisão dos juízes. O presidente do UFC, Dana White, garantiu uma revanche, mas até o momento o duelo não foi oficializado.

Nas redes sociais, Ankalaev segue com provocações ao brasileiro, que ainda não respondeu publicamente aos desafios.

A notícia Astro do UFC, Poatan se aventura em outro esporte foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque