Jogador de Copas do Mundo foi decisivo em gol que eliminou o Corinthians da Sul-Americana

A eliminação do Corinthians na Sul-Americana contou com “requintes de crueldade”. Além de ser nos acréscimos, a bola na rede decisiva passou por um experiente jogador de Copas do Mundo que foi algoz do Timão em 2024. Na noite de terça-feira (28/5), a equipe foi eliminada após perder para Huracán-ARG e ver o América de Cali-COL fazer um gol de empate nos acréscimos, com direito a participação do colombiano Juan Fernando Quintero.

O apito final da derrota do Corinthians por a 1 a 0 para os argentinos, fora de casa, foi praticamente ao mesmo tempo que o América de Cali empatou e se garantiu como segundo colocado do Grupo C da Sul-Americana, indo aos playoffs.

O Huracán assegurou a liderança da chave ao chegar aos 14 pontos, oito a mais que o time colombiano, que ficou empatado com o Timão, mas com dois gols de saldo a mais. Na última colocação ficou o Racing-URU, com apenas um ponto. Mas o lanterna só não somou três em vez de um devido a um roteiro dramático.

Gol do América de Cali que eliminou o Corinthians

Até praticamente o fim do jogo do Corinthians, a equipe brasileira estava se classificando aos playoffs mesmo com a derrota para o Huracán. Porém, o América de Cali marcou um gol no minuto 50 do segundo tempo após muita insistência.

Precisando de um ponto para se classificar já que o time brasileiro estava perdendo, a equipe colombiana atropelou o Racing-URU. O massacre foi visto durante toda a partida e é ilustrado pelos números: 31 finalizações (nove certas), três grandes chances, 76% de posse de bola e 13 escanteios.

No entanto, apesar de estar dominado, o Racing aproveitou falha da defesa rival e abriu o placar aos 30 do segundo tempo. Daquele momento em diante, como estava sendo eliminado em casa, o América de Cali acelerou ainda mais e empatou o jogo em um lance de muita coragem do capitão, camisa 8 e líder técnico da equipe.

Juan Fernando Quintero, conhecido como Juanfer ou Quintero, foi o cara da partida: deu oito passes decisivos, criou duas grandes chances para os companheiros e teve sete finalizações, sendo três para fora, duas bloqueadas e duas corretas. E uma desses arremates no alvo ocorreu no minuto 49 da etapa final.

Em cobrança de falta lateral pela direita, Quintero “ignorou” todos os companheiros na zaga, levou para o meio e chutou forte. O goleiro Lautaro Amade, autor de nove defesas no jogo, espalmou para frente, e a bola sobrou para Jean Carlos Pestaña, que apenas tocou para o gol adversário. Um gol que coroou a perseverança do América de Cali e a audácia de Juanfer, que resolveu finalizar mesmo com a possibilidade alçar a bola na área. Veja o gol no vídeo abaixo.

Carreira de Juan Quintero

Com 31 anos, o meio-campista Juan Fernando Quintero, que passou por Pescara-ITA, Porto-POR e Rennes-FRA na Europa, foi campeão da Libertadores pelo River Plate e da Sul-Americana pelo Racing em 2024. Na competição continental da temporada passada, inclusive, que foi vencida sobre o Cruzeiro, o atleta foi algoz justamente do Corinthians nas quartas de final.

Entretanto, Quintero se destacou principalmente pelo evidente talento em jogos da Seleção da Colômbia: disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 ao lado de James Rodríguez, estrela que passou pelo Real Madrid e jogou no São Paulo entre 2023 e 2024.

