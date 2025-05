crédito: No Ataque Internacional

Seleção Brasileira: como foi a temporada de Casemiro e Richarlison? (Jogadores receberam nova chance na Seleção Brasileira )

O atacante Richarlison, do Tottenham, e o volante Casemiro, do Manchester United, voltaram a ser convocados para Seleção Brasileira.

Novo treinador da equipe, o italiano Carlo Ancelotti, anunciou nessa segunda-feira (26/5), os 25 jogadores chamados para representar o país na próxima Data Fifa.

Ambos os atletas foram titulares da Seleção na Copa do Mundo de 2022, mas perderam espaço na equipe nos últimos anos.

Richarlison não era convocado desde março de 2024. Já Casemiro estava fora da Seleção desde outubro de 2023.

Veja a seguir mais informações sobre o desempenho dos futebolistas nesta temporada europeia.

Richarlison em 2024/2025

Richarlison, de 28 anos, se transferiu do Everton para o Tottenham após a última Copa. O jogador marcou três gols na competição e foi o artilheiro da equipe treinada por Tite no torneio.

Em 2024/2025, o atleta sofreu com lesões e não conseguiu se estabelecer como titular do time de Londres.

Foram 24 partidas disputadas na temporada, cinco gols marcados e duas assistências distribuídas.

O Tottenham chegou à final da Europa League (Liga Europa), superou o Manchester United na decisão e encerrou jejum de 17 anos sem taças.

Com isso, Richarlison, um dos titulares da equipe na decisão, conquistou o primeiro troféu europeu da carreira.

Casemiro em 2024/2025

Multicampeão pelo Real Madrid, Casemiro, de 33 anos, se transferiu para o clube de Manchester em 2022/2023.

O camisa 18 do time viveu momentos turbulentos no clube nos últimos meses por causas de erros individuais em jogos e foi duramente criticado por parte da imprensa da Inglaterra.

Porém, recentemente, o volante voltou a ter boas atuações e foi decisivo para os Red Devils na reta final da Europa League.

Nesta temporada, o jogador disputou 42 partidas, balançou as redes em cinco oportunidades e distribuiu duas assistências.

Veja lista de convocados por Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Internazionale)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Jogos do Brasil

A Seleção Brasileira vai estrear sob o comando de Ancelotti contra o Equador, fora de casa. As equipes se enfrentam em 5 de junho (quinta-feira), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. O jogo vale pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Depois, a delegação chega ao Brasil para encarar o Paraguai no dia 10 (terça-feira). A partida está marcada para 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das classificatórias ao Mundial.

