Cristiano Ronaldo pode jogar Mundial e reencontrar colegas de Real Madrid

Depois de indicar a saída do Al Nassr, Cristiano Ronaldo pode disputar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Segundo o jornal espanhol Marca, o astro português tem interesse em se transferir para o Monterrey, do México.

Em caso de transferência para o Monterrey, Cristiano Ronaldo reencontrará o zagueiro Sergio Ramos e o meia Sergio Canales, ex-companheiros de Real Madrid.

Ainda de acordo com o Marca, o contrato de CR7 com o Monterrey seria somente para a disputa do Mundial.

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa será disputada de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

O Monterrey está no Grupo E, ao lado de Internazionale, River Plate e Urawa Reds, do Japão.

Cristiano Ronaldo de saída do Al Nassr?

Nessa segunda-feira (26/5), Cristiano Ronaldo deixou no ar a possibilidade de deixar o Al Nassr. O português está em fim de contrato com o clube da Arábia Saudita, pelo qual marcou 99 gols em 111 jogos durante três temporadas.

“Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Obrigado a todos”, publicou o atacante nas redes sociais.

Na semana passada, o Marca informou que o Al Nassr estaria preparando uma proposta de renovação gigantesca para CR7. O salário giraria em torno de 15,2 milhões de euros (cerca de R$ 97,8 milhões) por mês.

