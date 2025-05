Jogador de seleção invade vestiário e agride jogadores (Meia-atacante italiano Nicolo Zaniolo )

O meia-atacante Nicolo Zaniolo se envolveu em confusão com jogadores da equipe sub-20 da Roma. O italiano, que disputou a temporada 2024/2025 emprestado pelo Galatasaray à Fiorentina, invadiu o vestiário da equipe e agrediu dois juniores romanistas.

Com passagem pela Roma, Zaniolo foi ao jogo da equipe sub-20 do ex-clube contra a Fiorentina, nessa segunda-feira, pela semifinal do Campeonato da Primavera. Segundo a imprensa italiana, o jogador de 25 anos trocou insultos com os jovens antes de invadir o vestiário.

Em comunicado, a Roma acusou Zaniolo de agredir os dois jovens. Em resposta, a Fiorentina publicou uma declaração do próprio jogador negando que tenha se envolvido em confusão.



‘”No final do jogo desci ao vestiário para felicitar os rapazes da Fiorentina e depois fui ao vestiário da Roma para os cumprimentar e felicitar pela temporada, Mas começaram começaram a me insultar. Para evitar que a situação se degradasse, preferi sair'”, justificou Zaniolo, via comunicado oficial do clube de Florença.

Carreira de Nicolo Zaniolo

Além de Roma e Fiorentina, Zaniolo passou por Virtus Entella, Internazionale e Atalanta no futebol italiano. Ele também atuou pelo Aston Villa, da Inglaterra, e segue vinculado ao Galatasaray, da Turquia.

Pela Seleção Italiana, Zaniolo tem 19 partidas e dois gols marcados. Ele não é convocado pela Azzurra desde a vitória no amistoso contra o Equador, em março de 2024.

