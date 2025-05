Jogador convocado por Ancelotti à Seleção estava sem clube em 2018 e foi catador de latinhas (Alexsandro Ribeiro, zagueiro do Lille)

Em 2018, estava sem clube. Após menos de sete anos, disputou a Champions League e enfrentou o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Meses depois, foi convocado para a Seleção Brasileira pelo histórico técnico italiano. Esse é um curto resumo da trajetória de Alexsandro, zagueiro de 25 anos que atua no Lille, foi chamado, na segunda-feira (26/5), para defender o Brasil pela primeira vez e foi catador de latinhas antes de se profissionalizar.

O zagueiro destro de 25 anos, que joga pela esquerda, está no Lille desde 2022 e foi um dos destaques do time francês que chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões. Só que o início de carreira de Alexsandro teve contornos bem diferentes do atual momento.

A carreira de Alexsandro

Nascido no Rio de Janeiro, Alexsandro rodou as categorias de base dos principais times cariocas e até foi companheiro de Vinicius Júnior, craque do Real Madrid e Seleção Brasileira, no Flamengo. Porém, a trajetória do zagueiro foi bem diferente em relação ao melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024.

Ao não ingressar no futebol profissional, Alexsandro se viu sem clube aos 18 anos e trabalhou de diversas formas para ajudar a família. Foi catador de latinhas, feirante, cortador de grama e outras funções distantes do futebol, mas necessárias para que sobrevivesse.

E logo após essas batalhas, ele transformou a própria história. A convite de um amigo, Alexsandro foi para Portugal em 2018 e iniciou a trajetória no país. O defensor passou por Amora e Praiense, na quarta divisão (primeiro escalão do futebol semiprofissional lusitano).

Alexsandro pelo Lille (foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

O bom desempenho levou Alexsandro ao Desportivo Chaves, em 2021/22, e o destaque na Segunda Divisão de Portugal abriu portas no Lille. No clube francês, ele é titular absoluto e fez 47 jogos e um gol em 2024/25 – só três companheiros disputaram mais partidas na temporada.

Convocação para a Seleção Brasileira

Sete anos após estar sem clube, Alexsandro defenderá a Seleção Brasileira. O zagueiro de 25 anos estará à disposição do time verde e amarelo nos duelos diante do Equador, em 5 de junho, e do Paraguai, em 10 de junho.

No início do ano, na Data Fifa de março, o defensor já havia sido mencionado na pré-lista de Dorival Júnior. Desta vez, Alexsandro foi mencionado entre os 25 atletas que representarão a Seleção Brasileira e estará junto de Vini Jr., ex-companheiro de categoria de base em solo carioca do zagueiro.

Na Champions League de 2024/25, Alexsandro até encontrou o craque brasileiro, Carlo Ancelotti e outros destaques do Real Madrid. E venceu. Em 2 de outubro, o Lille recebeu o gigante da Espanha no Stade Pierre-Mauroy e triunfou por 1 a 0, em jogo de fase da competição europeia.

