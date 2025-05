crédito: No Ataque Internacional

Por que Ancelotti não convocou Rodrygo, do Real Madrid, para a Seleção Brasileira? (Camisa 11 do Real Madrid se recupera de desgaste mental e físico )

O treinador italiano Carlo Ancelotti foi apresentado oficialmente como novo comandante da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26/5) e convocou 23 jogadores para a próxima Data Fifa. O atacante Rodrygo, do Real Madrid, ficou fora da lista.

Camisa 10 do Brasil na ausência de Neymar, o cria do Santos tem sido convocado frequentemente nos últimos anos e se estabeleceu como um dos titulares da equipe.

Segundo informação divulgada pela TNT Sports, Rodrygo se recupera de esgotamento físico e mental após o fim da temporada na Europa.

Em 13 de maio, ele deixou o treino do Real Madrid depois de conversar com Ancelotti, que ainda comandava a equipe. Não há uma confirmação oficial do clube sobre uma possível lesão.

A última partida que o atleta disputou em 2024/2025 foi a derrota do time merengue por 4 a 3 para o Barcelona, em 11 de maio, pela 35ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol).

O atacante brasileiro foi o oitavo atleta do Real Madrid com mais jogos disputados em 2024/2025 (51). Ao todo, foram 3360 minutos em campo pela equipe.

Rodrygo pela Seleção Brasileira

Rodrygo representou a Seleção Brasileira em 33 oportunidades. Ele balançou as redes sete vezes e distribuiu duas assistências com a “amarelinha”.

Veja lista de convocados por Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Internazionale)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Jogos do Brasil

A Seleção Brasileira vai estrear sob o comando de Ancelotti contra o Equador, fora de casa. As equipes se enfrentam em 5 de junho (quinta-feira), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. O jogo vale pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Depois, a delegação chega ao Brasil para encarar o Paraguai no dia 10 (terça-feira). A partida está marcada para 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das classificatórias ao Mundial.

