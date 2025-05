PSG goleia Reims na final da Copa da França e mantém sonho da tríplice coroa (Jogadores do PSG comemoram gol na final da Copa da França )

O Paris Saint-Germain conquistou a Copa da França neste sábado (24/5). A vitória por 3 a 0 sobre o Reims, no Stade de France, representou o 17ª título da equipe na competição.

Além disso, mantém vivo o sonho da triplíce coroa. Isso porque a equipe treinada por Luis Enrique, que somou o título do torneio mata-mata ao do Campeonato Francês, pode levantar o terceiro troféu na temporada se vencer a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, em 31 de maio (sábado), na Allianz Arena.

Os gols do título do PSG

O PSG construiu a vitória sobre o Reims ainda no primeiro tempo. Aos 16 e aos 19 minutos, o atacante Bradley Barcola contou com assistências do companheiro de Désiré Doué para abrir 2 a 0 a favor do time parisiense.

Ainda na etapa inicial, mas aos 43′, foi a vez de Barcola dar o passe para o lateral-direito Achraf Hakimi balançar as redes.

