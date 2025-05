crédito: No Ataque Internacional

Stuttgart vence Bielefeld e conquista Copa da Alemanha pela quarta vez (Jogadores do Stuttgart comemoram gol na final da Copa da Alemanha )

Depois de 28 anos, o Stuttgart voltou a conquistar o título da Copa da Alemanha. O troféu foi erguido neste sábado (24/5), no Estádio Olímpico de Berlim, com vitória por 4 a 2 sobre o Arminia Bielefeld.

O Stuttgart chegou a ensaiar uma goleada, já que vencia por 4 a 0 até os 36 do segundo tempo. O Bielefeld, entretanto, marcou duas vezes antes do fim e diminuiu a diferença no marcador.

Os gols do time campeão foram marcados pelo atacantes Woltemade e Deniz Undav e pelo meio-campista Enzo Millot (duas vezes). O atacante Julian Kania e o lateral-direito Vagnoman, contra, fizeram para os vice-campeões.

Esse é o quarto título do Stuttgart na competição. A equipe do sudoeste alemão já havia vencido nas temporadas 1953/54, 1957–58 e 1996–97.

As campanhas de Stuttgart e Bielefeld

Os dois times tinham 100% de aproveitamento na Copa da Alemanha até o jogo deste domingo. O Stuttgart passou por Preussen Munster (5 a 0, fora), Kaiserslautern (2 a 1, casa), Jahn Regensburg (3 a 0, fora), Augsburg (1 a 0, casa) e Leipzig (3 a 1, casa) antes de ser campeão

Já o Bielefeld, da terceira divisão, fez campanha histórica, tendo eliminado Hannover 96 (2 a 0), Union Berlin (2 a 0), Freiburg (3 a 1), Werder Bremen (2 a 1) e Bayer Leverkusen (2 a 1) – todos jogos disputados em casa

A notícia Stuttgart vence Bielefeld e conquista Copa da Alemanha pela quarta vez foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque