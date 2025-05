Campeão do mundo é expulso no último jogo da carreira (Goleiro Pepe Reina, do Como)

O fim de carreira do goleiro espanhol Pepe Reina foi melancólico. Nesta sexta-feira (23/5), o experiente jogador de 42 anos – campeão da Copa do Mundo de 2010 – foi expulso no jogo entre Como e Internazionale, no Estádio Giuseppe Sinigaglia, pela última rodada do Campeonato Italiano.

Reina levou o cartão vermelho após análise do VAR. No lance que originou a punição, ele derrubou o atacante Taremi com um carrinho fora da área, aos 44 minutos do primeiro tempo, quando a Inter vencia por 1 a 0 – gol do zagueiro De Vrij.

Chateado, Reina deixou o gramado sob aplausos da torcida do Como. Ele chegou ao clube nesta temporada e fez 13 partidas. Com a expulsão, o técnico e ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas colocou em campo o goleiro Butez na vaga do meio-campista Caqueret.

Após pendurar as luvas, Reina vai virar técnico. Ele assumirá o time sub-19 do Villarreal, da Espanha. O agora ex-goleiro atuou pelo clube entre as temporadas 2002/03 e 2004/05, após deixar o Barcelona e antes de se transferir para o Liverpool.

Depois, retornou ao Submarino Amarelo entre as temporadas 2022/23 e 2023/24.

