Ronaldo multiplica ganhos e tem lucro milionário com venda do Valladolid; veja valor (Ronaldo Fenômeno)

O empresário brasileiro Ronaldo Fenômeno obteve lucro milionário com a revenda do Real Valladolid, clube rebaixado à La Liga 2, a Segunda Divisão da Espanha. Segundo a imprensa local, o ex-jogador negociou os 51% a que tinha direito por 50 milhões de euros (R$ 322,37 milhões na cotação atual) com um grupo de investidores norte-americano.

Ex-sócio majoritário do Cruzeiro, Ronaldo adquiriu o Valladolid em 2018, quando o time estava na elite do futebol nacional. Na ocasião, o brasileiro topou pagar 30 milhões de euros (cerca de R$ 144 milhões na cotação da época).

A valorização do clube, portanto, foi de 20 milhões de euros no período – que significam um lucro de 66,6% para Ronaldo se comparadas as operações de compra e venda, desconsideradas eventuais valorizações ou desvalorizações da moeda.

Em nota, o Valladolid informou a transação, que depende de autorização administrativa do Conselho Superior do Desporto para se concretizar.

De acordo com a imprensa espanhola, o grupo que acaba de adquirir o clube é o Ignite, formado por investidores estadunidenses, mexicanos e espanhóis.

Ronaldo contestado pela torcida do Valladolid

Em seis anos sob a direção de Ronaldo, a equipe precisou lidar com três rebaixamentos – 2020/21, 2022/23 e 2024/25. Nos últimos meses, o brasileiro foi alvo de protestos da torcida. A revolta dos fãs se deve ao desempenho esportivo da equipe, rebaixada à Segunda Divisão do Campeonato Espanhol antes do término da competição – o Valladolid ocupa o último lugar, com apenas 16 pontos, quatro vitórias, quatro empates e 29 derrotas.

No fim de abril, quando o descenso já estava confirmado, torcedores estamparam notas de 500 euros com o rosto de Ronaldo em forma de protesto – os materiais foram confeccionados para serem arremessados em campo durante a derrota por 2 a 1 para o Barcelona, em 3 de maio, pela 34ª rodada do Espanhol. Bandeira amarela com os dizeres “Ronaldo, vá para casa” também foi fabricada pelos fãs do Valladolid.

