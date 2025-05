Com saída de Modri?, camisa 10 do Real Madrid poderá ter outro dono (Modric é ídolo do Real Madrid)

Com a saída do croata Luka Modri? do Real Madrid no final desta temporada, a camisa 10 do time poderá ter outro dono.

O meio-campista anunciou nesta semana que não vai renovar com o clube espanhol. O jogo entre a equipe merengue e a Real Sociedad nesse sábado (24/5), no Santiago Bernabéu, vai marcar a despedida do futebolista da instituição.

Um dos astros da equipe, Modri? trocou o número 19 para assumir o 10 em 2017/2018, quando o colombiano James Rodríguez deixou o clube por empréstimo ao Bayern de Munique.

Com isso, é a primeira vez em oito temporadas que a camisa ficará livre e poderá ser vestida por outro atleta do Real Madrid. Ainda não há definição sobre quem vai assumir a numeração em 2025/2026.

Possíveis candidatos

Pela relevância da 10, a camisa deverá ser entregue para algum dos destaques da equipe.

O atacante francês Kyllian Mbappé usa o número na Seleção do país e aparece como um dos principais candidatos ao ‘posto’.

Além dele, outros jogadores como Arda Guller, Jude Bellingham, Rodrygo, entre outros astros do clube foram apontados como possíveis herdeiros da camisa nas redes sociais.

