Al-Nassr ofereceu ‘contrato do século’ a Cristiano Ronaldo, diz jornal (Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr)

O Al-Nassr trabalha para renovar o contrato do astro português Cristiano Ronaldo, de 39 anos, e ofereceu “contrato do século” ao jogador.

O camisa 7 chegou ao clube na temporada 2022/2023, após sair do Manchester United.

O vínculo do futebolista lusitano se encerra em 1° de junho. Segundo o jornal espanhol Marca, o Al-Nassr fez uma proposta “astronômica” ao futebolista.

De acordo com a notícia, Cristiano receberia 15,2 milhões de euros por mês (cerca de R$ 96,8 milhões na cotação atual).

De acordo com a revista Forbes, o jogador é o esportista mais bem pago do mundo em 2025, com rendimento de 275 milhões de dólares (salário e patrocínios).

Além do valor milionário, o atacante se tornaria um dos donos do clube e teria 5% das ações do Al-Nassr.

Nos últimos meses, diferentes veículos de imprensa apontaram que o português foi procurado por times no Super Mundial de Clubes para disputar a competição, que começa na metade de junho.

Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Principal jogador no futebol saudita, Cristiano Ronaldo tem 110 jogos pelo Al-Nassr, 98 gols e 20 assistências.

Multicampeão na carreira, o astro lusitano ainda não conseguiu levantar muitas taças pelo clube.

O único título conquistado pelo jogador no time foi a Copa dos Campeões Árabes em 2023/2024.

A notícia Al-Nassr ofereceu ‘contrato do século’ a Cristiano Ronaldo, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque