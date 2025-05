Ex-alvo do Cruzeiro e especulado no Atlético, Mina decide ficar na Europa (Yerry Mina está no Cagliari desde o início de 2024)

O zagueiro Yerry Mina decidiu ficar na Europa e renovou com o Cagliari Calcio, da Itália. O jogador de 30 anos foi alvo do Cruzeiro em 2024 e chegou a ser especulado no Atlético no início desta temporada. Ele ampliou o contrato até 30 de junho de 2028.

O vínculo ainda pode ser estendido por mais uma temporada a depender de determinadas condições esportivas. Mina chegou ao Cagliari no início de 2024. Até aqui, são 44 jogos e três gols marcados.

O Cruzeiro sondou a situação do zagueiro em maio de 2024. O interesse partiu de Alexandre Mattos, novo CEO do departamento de futebol da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O dirigente trabalhou com Mina no Palmeiras entre 2016 e 2017. Contudo, na época, as conversas não evoluíram para a fase de proposta.

No Atlético, o nome foi especulado em fevereiro deste ano. Na ocasião, Paulo Bracks, Chief Sporting Officer (CSO) do clube mineiro, afirmou que não havia nada assinado. O clube negociava a contratação do colombiano e tentou a liberação do jogador. As tratativas não foram para frente.

Carreira do zagueiro

Yerry Mina foi revelado pelo Deportivo Pasto, da Colômbia, antes de se destacar pelo Independiente Santa Fe. Em 2016, foi contratado pelo Palmeiras, clube pelo qual fez história ao conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano.

Ao todo, Mina disputou 49 jogos com a camisa alviverde. Ele ganhou ‘fama’ por ser um zagueiro artilheiro: marcou nove gols e deu uma assistência.

Dois anos depois, foi comprado pelo Barcelona, passando também por Everton, da Inglaterra, além de Fiorentina e Cagliari.

