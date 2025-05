Técnico do Arsenal fala sobre rumores de chegada de Rodrygo ao clube (Atacante do Real Madrid, Rodrygo se mostrou empolgado com volta de Neymar ao Santos)

Nesta quinta-feira, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, foi questionado sobre os rumores envolvendo Rodrygo, do Real Madrid, e o clube inglês. O técnico não mencionou o nome do brasileiro, mas deu a entender que seria uma boa contratação para os Gunners na próxima janela.

“Se você quer ganhar grandes troféus, precisa ser o melhor no mercado, não é? Os times que vencem têm os melhores jogadores, sempre, sempre nesse nível. O que temos, e o que também está claro com a quantidade de lesões que tivemos na linha de frente, é que precisamos de uma ameaça de gol e precisamos de poder de fogo ali na frente. Entendendo que o contexto pode mudar amanhã, sabe, e que não podemos nos basear apenas nos números que tivemos antes. Precisamos adicionar gols, precisamos adicionar criatividade, precisamos adicionar números, e isso virá em diferentes posições”, afirmou o treinador.



Os rumores sobre a saída de Rodrygo do Real Madrid cresceram ainda mais após o último El Classico, pelo Campeonato Espanhol. Ancelotti promoveu quatro substituições, todas elas com o Real atrás do placar e precisando fazer gols. O italiano colocou Modric, Brahim Díaz, Endrick e Victor Muñoz em campo, mesmo com o brasileiro à disposição.



“Não tem nada de errado com o Rodrygo ou com nós, estou muito feliz com ele. Ele não se recuperou bem de um estado febril que teve e ainda não está na sua melhor forma”, justificou Ancelotti na coletiva pós-jogo.

Temporada de Rodrygo

A imprensa espanhola tem questionado muito as atuações de Rodrygo e afirma que o atacante pode trocar de clube nesta janela de transferências, que se abre no início de junho. Nesta temporada, o brasileiro disputou 50 jogos, marcou 13 gols e deu dez assistências pelo Real Madrid.



Neste domingo, pela última rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal enfrentará o Southampton, às 12h (de Brasília).

