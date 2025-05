Ex-atacante do Arsenal se declara culpado por contrabando de cannabis ( Jay Emmanuel-Thomas comemora gol de Carlos Vela, em jogo do Arsenal contra o Celtic, em 2010)

O meia-atacante inglês Jay Emmanuel-Thomas se declarou culpado em caso de contrabando de 60 quilos de cannabis no Reino Unido.

O ex-jogador do Arsenal foi preso em setembro do ano passado em interceptação da droga enviada da Tailândia. A namorada e uma amiga do atleta de 34 anos também foram detidas na ação

Inicialmente, Emmanuel-Thomas havia negado o envolvimento no crime. No entanto, o o jogador assumiu a culpa do crime.

No julgamento, ele pode pegar uma pena de até 14 anos de prisão.

Revelado pelo Arsenal, Jay Emmanuel-Thomas passou por diversos clubes do Reino Unido, além de Rayong, da Tailândia, e Jamshedpur, da China.

Na temporada 2024/2025, Jay chegou ao Morton, da Escócia. No entanto, após o caso de contrabando, ele teve o contrato rescindido pelo clube depois de cinco jogos disputados.

