Ex-técnico do Atlético descarta assumir seleção (Turco, ex-treinador do Atlético, comanda o Toluca, do México)

Turco Mohamed, que treinou o Atlético em 2022, descartou a possibilidade de assumir a Seleção do México. O treinador do Toluca foi cogitado para o cargo diversas vezes nos últimos anos, mas finalmente deu uma resposta sobre o caso.

Segundo a imprensa mexicana, antes da final da Liga MX entre América e Toluca, nesta quinta-feira (22/5), o ex-técnico do Atlético respondeu com um sonoro “não” à pergunta se algum dia será visto como comandante da seleção.

“O técnico, que jogou em oito clubes astecas e dirigiu dez, é um histórico do futebol mexicano que está um cetro atrás de Enrique Meza para se tornar o sétimo técnico mais bem-sucedido da primeira divisão do México, portanto, tem a experiência necessária para assumir o comando da equipe nacional”, destacou o Telemundo Deportes.

“No entanto, seu nome foi mencionado várias vezes para liderar os vários campeões da CONCACAF, mesmo antes da chegada de Javier Aguirre e Rafael Márquez para substituir Jaime Lozano. Tudo começou quando ele foi considerado para assumir o lugar de Gerardo ‘Tata Martino após o fracasso na Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar, mas a chegada inesperada de Diego Cocca em 2023 decepcionou o vencedor da Copa Sul-Americana de 2010 com o Independiente de Avellaneda”, explicou a publicação.

Títulos de Turco Mohamed no México

Liga MX pelo Tijuana, em 2012 Liga MX pelo América, em 2014 Copa MX pelo Monterrey, em 2017 Liga MX pelo Monterrey, em 2019 Copa MX pelo Monterrey, em 2020

Passagem de Turco Mohamed pelo Atlético

O treinador foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2022 e trabalhou no alvinegro até julho daquele ano.

Mohamed comandou a equipe em 45 partidas, com 27 vitórias, 13 empates e cinco derrotas.

O argentino conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro pelo Galo.

