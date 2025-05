crédito: No Ataque Internacional

Tottenham tricampeão da Liga Europa: veja ranking de títulos (Jogadores do Tottenham comemoram título da Liga Europa)

O Tottenham bateu o Manchester United por 1 a 0, nesta quarta-feira (21/5), no Estádio de San Mamés, e conquistou a Liga Europa pela terceira vez. Veja o ranking dos maiores campeões do torneio.

Os outros dois títulos do Tottenham foram em 1971/72 e 1983/84, quando o torneio ainda se chamava “Copa da Uefa”. Assim, a conquista encerrou um jejum de 41 anos sem títulos continentais.

Com a conquista, o time londrino entra no grupo dos seis times com mais títulos da Liga Europa e se junta a outros cinco na segunda colocação.

O maior vencedor da competição, de longe, é o Sevilla, da Espanha, que tem sete títulos. Na segunda colocação, com três troféus, estão Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Atlético de Madrid e, agora, o Tottenham.

Campeões da Liga Europa

Sevilla – 7 títulos

Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Atlético de Madrid e Tottenham – 3 títulos

– Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, IFK Göteborg, Parma, Feyenoord, Porto, Chelsea, Eintracht Frankfurt – 2 títulos

Anderlecht, Ajax, Manchester United, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Ipswich Town, Napoli, Bayern de Munique, Schalke 04, Galatasaray, Valencia, CSKA Moscou, Zenit, Shakhtar Donestk, Villarreal e Atalanta – 1 título

