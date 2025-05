Joia do Barcelona, Yamal pode passar marca de Neymar na Espanha (Lamine Yamal, atacante do Barcelona)

A joia do Barcelona Lamine Yamal, de 17 anos, pode passar marca de Neymar na Espanha.

O ex-camisa 11 do time catalão está na quarta colocação no ranking de jogadores no futebol espanhol com mais dribles completos em uma única temporada

Segundo a plataforma especializada em estatísticas Opta, em 2016/2017, o brasileiro completou 239 dribles.

Em 2024/2025, o atacante Lamine Yamal já empatou com Neymar no quesito e, com uma rodada restante em La Liga (Campeonato Espanhol), precisa completar apenas mais um drible para assumir a posição do ex-atacante da equipe.

O Barcelona já assegurou o título da competição em 15 de maio e enfrenta o Athletic Bilbao neste sábado (24/5), no Estádio Sán Mamés, em Bilbao.

5 – Jugadores de LaLiga que más regates han completado en una temporada desde la 14/15 en todas las competiciones:



Lionel Messi: 307 en 14/15

Lionel Messi: 260 en 19/20

Lionel Messi: 253 en 17/18

Neymar Jr.: 239 en 16/17

LAMINE YAMAL: 239 en 24/25



Lamine Yamal em 2024/2025

Um dos principais jogadores do planeta na temporada, Lamine Yamal é um dos astros do Barcelona treinado pelo alemão Hansi Flick.

O atacante disputou 54 partidas pelo time em 2024/2025, balançou as redes em 18 oportunidades e distribuiu 22 passes para gol.

