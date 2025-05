Tottenham bate Manchester United, é campeão da Liga Europa e encerra jejum de 17 anos (Brasileiro Richarlison comemora gol do Tottenham na final da Liga da Europa)

Diante de um San Mamés lotado de torcedores ingleses, o Tottenham derrotou o Manchester United por 1 a 0 e conquistou o título da Liga Europa 2024/25 nesta quarta-feira (21/5). Os Spurs encerram, assim, um jejum de 17 anos sem títulos.

O gol do título veio no final do primeiro tempo. No minuto 42′, o jovem Brennan Johnson colocou para dentro a bola que garantiu o título do Tottenham.

A vitória do time londrino veio pelo sucesso da estratégia do técnico Ange Postecoglou, que, com menos posse de bola, colocou o Tottenham para atacar rápido. O gol do título surgiu, no primeiro tempo, justamente a partir dessa forma de atacar.

Título do Tottenham

Se o jejum de títulos já era grande – de longe o maior do Big Six – o de conquistas continentais era ainda maior. O último troféu europeu do Tottenham era a Copa da Uefa (versão antiga da Liga Europa), conquistada na temporada 1983/84, há 41 anos.

Agora, o Tottenham tem três títulos da Liga Europa (1971/72, 1983/84 e 2024/25). Junto da Recopa Europeia de 1962/63, o time londrino soma quatro troféus continentais.

Na 17ª colocação – última antes da zona de rebaixamento – do Campeonato Inglês, o Tottenham salvou a temporada com o título da Liga Europa. A conquista garante vaga na próxima Liga dos Campeões.

United propõe, mas Tottenham abre o placar no primeiro tempo

A decisão começou morna, com as equipes trocando passes e se estudando antes de se arriscarem no ataque. Aos poucos, o jogo pegou ritmo e começou a se formar um confronto equilibrado.

A primeira chance de perigo veio aos 11 minutos, em uma bobeira da defesa do United. Maguire cortou mal um lançamento e a bola sobrou para Brennan Johnson, que invadiu a área pela direita e finalizou com ângulo reduzido. Onana defendeu, mas a bola sobrou para Sarr finalizar e carimbar Maguire.

Pouco depois, foi a vez dos Red Devils levarem perigo. Em um escanteio, o goleiro Vicario saiu mal, e a bola sobrou para Amad Diallo, que carregou a bola e chutou com força pela direita. Os atacantes do United tentaram desviar para abrir o placar, mas a redonda foi direto para a linha de fundo.

Diallo seguiu causando pesadelos ao lateral-esquerdo do Tottenham, Udogie, e foi o principal jogador do United no primeiro tempo. Grande parte das jogadas dos Red Devils foram pela direita e passaram pelo pé do atacante.

O jogo esfriou e seguiu com maior domínio do United na posse de bola. Contudo, o ataque rápido do Tottenham foi efetivo em um momento de desatenção da defesa adversária. Pape Matar Sarr interceptou um passe curto de Bruno Fernandes e teve tranquilidade para avançar no campo de ataque, sem ser pressionado.

O meia passou para o brasileiro Richarlison, que, encostado na lateral esquerda, fez um lindo passe para Bentancur, que devolveu para Sarr cruzar na primeira trave. Brennan Johnson tentou empurrar para dentro, mas a bola passou e chegou a Luke Shaw, que desviou com a mão e marcou o gol contra. Onana até tentou impedir, mas não conseguiu chegar no canto a tempo: 1 a 0 para o Tottenham.

Gol de Brennan Johnson que abriu o placar para o Tottenham (Foto: Josep LAGO / AFP)

United pressiona, mas não consegue gol no segundo tempo

O confronto ficou mais nervoso na segunda etapa, com o United se lançando ainda mais ao ataque e o Tottenham se posicionando na defesa. O Manchester chegou perto de igualar o placar com 12 minutos.

Bruno Fernandes cobrou falta pela direita, e a bola chegou fechada no canto do goleiro Vicario, que não conseguiu espalmar porque Yoro tocou nela antes. Solanke chutou para fora antes que o lance ficasse ainda mais perigoso para o Tottenham.

Com o United lançado ao ataque, os Spurs se posicionaram com uma defesa compacta mas pronta para contra-atacar. Nessa estratégia, Udogie pegou a defesa adversária despreparada e avançou desde o campo de defesa até próximo da entrada da área, quando passou para Solanke. A dupla atacava num promissor 2 contra 1, mas o atacante não conseguiu dominar e desperdiçou a chance de ampliar.

Outra saída ruim de Vicario deixou o Manchester United perto de chegar empate mais uma vez. O goleiro tentou cortar por cima, mas furou. A bola sobrou para Hojlund, que cabeceou em direção ao gol vazio. Van de Ven voou para salvar o Tottenham em cima da linha.

Vicario saiu mal, e United chegou perto do empate (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Os Red Devils aumentaram a pressão e conseguiram furar a defesa do Tottenham mais vezes. Com as entradas de Zirkzee e Garnacho, os Spurs não conseguiram respirar e passaram perto de tomar o empate em diferentes oportunidades.

O jogo tomou contorno ainda mais tenso, com o Manchester todo lançado ao ataque, e o Tottenham renunciando as ações ofensivas para se defender e gastar o tempo.

Apesar da pressão, o United não conseguiu chegar ao empate. Na reta final da partida, a defesa do Tottenham mal tocou na bola, mas, visivelmente focada, conseguiu manter a vantagem no placar para levantar o título e encerrar o jejum.

Nos acréscimos, Vicario fez uma defesa incrível que garantiu a taça. O United lotou a área no desespero, Shaw cabeceou, e o goleiro espalmou para salvar o Tottenham.

TOTTENHAM 1 X 0 MANCHESTER UNITED

Tottenham

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie (Spence, 90′); Pepe Matar Sarr (Gray, 90′), Bissouma e Bentancur; Brennan Johnson (Kevin Danso, 79′), Solanke e Richarlison (Son, 67′). Técnico: Ange Postecoglou

Manchester United

Onana; Yoro, Maguire e Luke Shaw; Mazraoui (Dalot, 85′), Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu (Mainoo, 90′); Amad Diallo, Hojlund (Zirkzee, 71′) e Mason Mount (Garnacho, 71′). Técnico: Ruben Amorim.

Motivo: final da Liga Europa

final da Liga Europa Local: Estádio de San Mamés, Bilbau, Espanha

Estádio de San Mamés, Bilbau, Espanha Data: 21 de maio de 2025

Cartões amarelos: Amad Diallo, Zirkzee e Maguire (Manchester United); Van de Ven, Richarlison e Bissouma (Tottenham).

Árbitro : Felix Zwayer (ALE)

: Felix Zwayer (ALE) Assistentes : Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE) VAR: Bastian Dankert (ALE)

