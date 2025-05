crédito: No Ataque Internacional

Astro do Real Madrid lamenta saída de Ancelotti: ‘Como um pai’ (Técnico Carlo Ancelotti durante entrevista no Real Madrid)

Um dos capitães do Real Madrid, o lateral-direito Dani Carvajal falou sobre a saída do treinador Carlo Ancelotti do clube e afirmou que tem o italiano como um “pai futebolístico”.

O técnico vai deixar o Real ao final desta temporada e assinou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o cargo na Seleção.

Cria das categorias de base do clube merengue, o jogador espanhol teve as primeiras oportunidades no time profissional em 2013/2014, quando o técnico chegou ao Real Madrid.

Sob o comando de Ancelotti, o atleta ganhou espaço na equipe e se tornou titular absoluto por mais de uma década.

O futebolista lamentou a saída do treinador e destacou o carinho que tem pelo italiano.

“Estou muito triste com a saída de Carlo. Estive com ele muitos anos, na primeira e na segunda passagem dele. Ganhamos tudo com ele e, para mim, é como um pai futebolístico”, disse em coletiva.

Carvajal falou sobre a despedida do técnico e afirmou que espera uma bonita festa no Santiago Bernabéu.

Vivo isso (saída de Ancelotti) com muita tristeza, mas espero que ano próximo sábado o mister tenha a despedida que merece como o treinador mais vencedor da história do Real Madrid. Acredito que ninguém vai estar indiferente no estádio”, adicionou.

Ancelotti se despede do Real Madrid nesse sábado (24/5), às 11h15 (de Brasília), pela 38ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol).

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti passou por alguns dos principais clubes do planeta e foi multicampeão ao longo da carreira.

Ele iniciou a trajetória como técnico no Parma, em 1996/1997. Posteriormente, comandou a Juventus por três temporadas (1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001).

Depois, assinou com o Milan e comandou o time por oito temporadas (2001/2002 até 2008/2009).

Em 2009/2010, teve a primeira experiência fora do futebol italiano. Ele se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, e permaneceu no clube até 2010/2011.

Na temporada seguinte, trabalhou no PSG, em que ficou até 2012/2013. Em 2013/2014, ele teve a primeira passagem da carreira no Real Madrid, clube em que atuou até 2014/2015.

Posteriormente, passou duas temporadas no Bayern de Munique (2016/2017 e 2017/2018), duas no Napoli (2018/2019 e 2019/2020) e duas no Everton (2019/2020 e 2020/2021).

Em 2021/2022 ele retornou ao Real Madrid para a segunda passagem no comando da equipe merengue e continua no clube até o momento.

Principais títulos

3x Mundial de Clubes

5x Champions League

5x Supercopa da Europa

2x La Liga (Campeonato Espanhol)

2x Bundesliga (Campeonato Alemão)

1x Campeonato Italiano

1x Campeonato Francês

