Guardiola impõe condição para permanecer no City e ‘ameaça’ pedir demissão (Guardiola está no comando técnico do City há oito anos)

O treinador espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, revelou condição para permanecer no clube da Inglaterra.

Após a vitória do Manchester City sobre o por 3 a 1, nessa terça-feira (20/5) no EtihadStadium, pela 37° rodada da Premier League, o técnico desabafou sobre o projeto do City.

O comandante do time falou sobre as dificuldades de ter um elenco com muitos jogadores e até mesmo ameaçou se demitir caso o clube contrate mais atletas do que ele deseja.

“Eu disse ao clube que eu não quero isso (elenco maior). Não quero deixar cinco ou seis jogadores no ‘freezer’. Eu não quero isso. Eu me demito. Se montarem um elenco mais curto, eu fico”, afirmou em entrevista coletiva.

Multicampeão, Guardiola renovou com o City no final de 2024 e tem vínculo com o Manchester até dezembro de 2027.

Pep comentou o problema do time com lesões na temporada e reforçou que não quer ter que deixar atletas da equipe fora de partidas por “superlotação”.

“Talvez por três, quatro meses não conseguimos escalar 11 jogadores, não tínhamos defensores, foi muito difícil. Depois as pessoas voltam, mas na próxima temporada não pode ser assim. Como treinador, não posso treinar 24 jogadores e, toda vez que os seleciono, ter quatro, cinco, seis ficando em casa em Manchester porque eles não podem jogar. Isso não vai acontecer. Eu disse ao clube. “Eu não quero isso”, adicionou.

Guardiola no Manchester City

O treinador chegou ao Manchester City na temporada 2016/2017 após deixar o Bayern de Munique.

No comando do time inglês, o espanhol ganhou diversos títulos nacionais e conseguiu conquistar a primeira Champions League do clube, em 2022/2023.

Principais títulos de Guardiola no City

1x Champions League

1x Mundial de Clubes

6x Premier League (Campeonato Inglês)

2x Copa da Inglaterra

4x Copa da Liga

3x Supercopa da Inglaterra

