Vargas vive má fase no Uruguai e jornal aponta possível saída antecipada de clube

O ex-atacante do Atlético Eduardo Vargas, do Nacional-URU, foi criticado por mau desempenho no time.

O ex-jogador do Galo assinou com o clube do Uruguai em janeiro deste ano, após sair do alvinegro mineiro.

O atleta de 35 anos não tem tido muitos minutos na equipe treinada por Pablo Peirano. O camisa 17 tem 13 jogos disputados, dois gols marcados e nenhuma assistência pelo Nacional.

Em matéria recente, o jornal uruguaio El Pais destacou o momento do futebolista no time e afirmou que o jogador não tem correspondido à expectativa da imprensa local, que considerou a contratação de Vargas como “bombástica” quando o atleta se transferiu para o futebol uruguaio.

“O atacante chileno de 35 anos não completa 90 minutos em uma partida há quase seis meses. Seu rendimento está abaixo do que se esperava”, afirma o texto.

O futebolista chileno tem contrato com o Nacional até dezembro de 2026. Porém, segundo o jornal, há uma cláusula de rescisão no contrato do atacante que pode ser acionada pelo clube no final deste ano.

O El Pais destaca que a “impaciência” da equipe aumentou nos últimos meses.

“Ele (Vargas) jogou apenas 67 minutos no último mês (em apenas uma partida) e não jogou em três das últimas cinco partidas”, adiciona.

Vargas no Atlético

Apesar dos “altos e baixos”, Eduardo deixou o Atlético como um dos jogadores estrangeiros mais marcantes da história do clube. Primeiro e único chileno a vestir a camisa do alvinegra, ele marcou 33 gols em 167 partidas – além de ter dado 15 assistências.

