Vídeo: jogador ignora árbitro em decisão de pênaltis contra gigante argentino

Uma situação inusitada chamou atenção no jogo entre River Plate e Platense, pelas quartas de final do Campeonato Argentino. Antes da disputa de pênaltis, Nacho Vázquez, capitão do Platense, ignorou o árbitro da partida por causa de erro que influenciou o placar minutos antes.

A revolta do jogador foi motivada por erro que antecedeu o gol de empate do River. O Platense vencia por 1 a 0 quando Martínez Quarta, do River, e Zapiola, do Platense, dividiram jogada. A bola claramente tocou no zagueiro do River antes de sair. Contudo, o árbitro deu retomada de jogo para os Millonarios.

Na sequência, o River foi para o ataque e Salomón fez falta em Borja. O árbitro Falcon Perez assinalou pênalti. Mastantuono não desperdiçou e deixou o placar em igualdade. Por isso, a disputa foi para os pênaltis.

Na hora de decidir quem começaria cobrando as penalidades, Nacho Vázquez sequer olhou para o árbitro. O desfecho, contudo, foi feliz para o Platense, que venceu por 4 a 2 e avançou à semifinal do Campeonato Argentino.

O bagulho foi tão sinistro entre River e Platense que o capitão do Platense, Nacho Vázquez, NÃO OLHOU PRA CARA do árbitro em forma de protesto enquanto ele falava



pic.twitter.com/xLe452Falh — VULGÃO??? (@VULGAOTT) May 21, 2025

