Tottenham x Manchester United: onde assistir e escalações pela final da Liga Europa (Son, do Tottenham, e Casemiro, do Manchester United)

Dia de decisão! Tottenham e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (21/5), às 16h (de Brasília), pela grande final da Liga Europa, no Estádio de San Mamés, em Bilbau, na Espanha. A seguir, o No Ataque traz todos os detalhes sobre o jogo: onde assistir, prováveis escalações, declarações, arbitragem e mais.

Os dois times ingleses não vivem boa fase, e um título europeu pode ser a ‘salvação’ da temporada de ambos. No Campeonato Inglês, o Tottenham está na 17ª colocação, com 38 pontos. Já o United é o 16º, com 39.

Apesar das péssimas colocações, a dupla do Big Six não corre mais risco de cair, já que a zona de rebaixamento da Premier League conta com apenas três times – Leicester (25), Ipswich Town (22) e Southampton (12) desceram à EFL Championship.

Tottenham na Liga Europa

Na segunda temporada sob o comando do grego-australiano Ange Postecoglou, o Tottenham está a um jogo de voltar a conquistar um título europeu após 41 anos. O último foi a Copa da Uefa, versão antiga da Liga Europa, na temporada 1983/84.

Na Premier League 2023/24, o time londrino ficou a apenas dois pontos de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões. Apesar da frustração, a classificação à Liga Europa aumentou as chances dos Spurs levantarem um troféu.

O Tottenham foi bem na primeira fase do torneio continental – ficou na quarta colocação, logo atrás do United, e se classificou direto para as oitavas de final – em que enfrentou o Az Alkmaar-HOL e virou após perder o primeiro confronto.

Depois, enfrentou o Eintracht Frankfurt, com o qual empatou em casa (1 a 1) e venceu fora (1 a 0). Na semifinal, o Tottenham não teve dificuldade para vencer o Bodo/Glimt nos dois confrontos e se classificar à final.

Manchester United na Premier League

Campeão da Copa da Inglaterra na última temporada, o Manchester United ganhou vaga na Liga Europa e começou bem na competição – ficou no terceiro lugar na primeira fase, com apenas um ponto a menos que os líderes Lazio e Athletic Bilbao.

Na oitavas de final, os ingleses enfrentaram a Real Sociedad e empataram por 1 a 1 na ida, fora de casa. Na volta, com hat-trick de Bruno Fernandes, o Manchester United goleou por 4 a 0 e avançou.

As quartas de final reservaram um dos duelos mais caóticos da temporada. Contra o Lyon, o United fez dois jogos extremamentes equilibrados. Na ida, Zirkzee marcou aos 43′ o gol que parecia dar a vitória inglesa por 2 a 1, mas Cherki empatou para os franceses nos acréscimos e o jogo terminou por 2 a 2.

O jogo de volta foi ainda mais especial. Em casa, no Old Trafford, os Red Devils abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo e pareciam encaminhar uma classificação tranquila, mas o Lyon empatou na segunda etapa e forçou a prorrogação, em que abriu vantagem e levou o placar a 4 a 2.

Em sete minutos, o United conseguiu virar o placar para 5 a 4, com gol decisivo de Harry Maguire, e garantiu vaga na semifinal da Liga Europa – em que teve tranquilidade para golear o Athletic Bilbao – dono da casa da final – por 7 a 1 no placar agregado.

Tottenham x Manchester United: onde assistir

A final da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United terá transmissão da Band (TV aberta) e CazéTV (Youtube).

Tottenham x Manchester United: escalações

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Pape Mata Sarr, Bissouma e Bentancur; Brennan Johnson, Solanke e Son. Técnico : Ange Postecoglou.



Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Pape Mata Sarr, Bissouma e Bentancur; Brennan Johnson, Solanke e Son. : Ange Postecoglou. Manchester United: Onana; Lindelof, Maguire e Leny Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Diallo e Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Ruben Amorim.

Tottenham x Manchester United: arbitragem

Árbitro : Felix Zwayer (ALE)

: Felix Zwayer (ALE) Assistentes : Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE) VAR: Bastian Dankert (ALE)

