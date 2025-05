Em despedida de De Bruyne, City vence e vai ao G5 da Premier League (Kevin de Bruyne disputou última partida pelo City)

Na despedida do meio-campista De Bruyne do Etihad Stadium, o Manchester City venceu o Bournemouth nesta terça-feira (20/5) por 3 a 1, em confronto pela 37ª rodada da Premier League.

Os gols da partida foram marcados por Marmoush, Bernardo Silva e Nico González, pelo City, e Jebbison, pelo Bournemouth.

Com a vitória, o City atingiu a terceira colocação, com 68 pontos, resultado que ainda não garante a equipe na próxima Champions League. O Bournemouth se manteve na 11ª posição, com 53.

Momentaneamente, Liverpool, Arsenal, City, Newcastle e Chelsea vão se classificando diretamente à Champions. As equipes ocupam o G-5 do Campeonato Inglês, enquanto o Aston Villa, com 66 pontos, é o sexto colocado, primeiro fora das vagas para o torneio europeu e apenas dois pontos do elenco de Manchester.

A última e decisiva rodada para o City será no próximo domingo (25/5), quando visita o Fulham às 12h (de Brasília). O Bournemouth recebe o Leicester City no mesmo dia e horário.

O jogo

O egípcio Marmoush abriu o placar com golaço para o City aos 14 minutos da primeira etapa. O camisa 7 abriu espaço na entrada da grande área e finalizou forte. A bola pegou muito efeito e entrou no ângulo esquerdo do Bournemouth, sem chance para Kepa.

De Bruyne perdeu ainda um gol inacreditável no primeiro tempo – o meio-campista, que fez seu último jogo na casa do City, recebeu sem goleiro e sem marcação para finalizar e ampliar o placar, mas acabou acertando o travessão embaixo do gol.

O City ampliou logo após bola na trave de Evanílson. O atacante brasileiro do Bournemouth acabou acertando o poste esquerdo de Ederson durante contra-ataque dos visitantes. Bernardo Silva, para fazer o segundo, recebeu de Gundogan e chutou forte no canto de Kepa, aos 38.

Na segunda etapa, as equipes tiveram um expulso para cada lado, substituição de Kevin de Bruyne e retorno de Rodri. Pelo City, Kovacic puxou Evanilson e acabou levando cartão vermelho, enquanto Lewis Cook fez falta em Nico González e foi punido com a expulsão. O meio-campista belga marcou seu último confronto na casa do City e foi ovacionado ao ser substituído, da mesma forma que o volante espanhol quando entrou nos gramados após oito meses.

Nico González marcou o terceiro do City, aos 44 minutos, e Jebbison para diminuir pelo Bournemouth, aos 51. O atacante marcou seu primeiro tento pelo City no Campeonato Inglês, após bela jogada individual e finalização no canto esquerdo de Kepa, sem chance para o goleiro fazer a defesa. Pelo outro lado, o camisa 21 dos visitantes aproveitou recuo errado e colocou a bola no fundo das redes.

