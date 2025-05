Atlético de olho: Conmebol define sede da final da Sul-Americana (Taça da Copa Sul-Americana)

A Conmebol definiu a sede da final da Copa Sul-Americana! Nas redes sociais, presidente da entidade confirmou a Bolívia como anfitriã da decisão. A finalíssima será em Santa Cruz de la Sierra. Ainda não foi anunciado o estádio que receberá a partida.

Neste ano, a Bolívia celebra o Bicentenário e o Centenário da Federação Boliviana de Futebol (FBF). A final está marcada para o dia 22 de novembro.

Restam seis brasileiros na competição: Atlético, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória. Apenas o Cruzeiro já foi eliminado e não tem chances de avançar às oitavas de final.

O campeão vai embolsar US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões na cotação atual) pelo título.

O valor deste ano é US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) maior do que o prêmio da edição passada, que ficou com o Racing, da Argentina. O Cruzeiro terminou com o vice-campeonato.

