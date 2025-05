crédito: No Ataque Internacional

Nome de ex-seleção aparece em conta de clube de striptease (Jogador foi alvo de pegadinha )

O lateral-direito inglês Kieran Trippier, do Newcastle, foi alvo de brincadeira de amigos e teve o nome mencionado em conta de clube de striptease.

Segundo o jornal da Inglaterra The Sun, recentemente, pessoas próximas ao jogador foram ao “For Your Eyes Only” e gastaram 9,66 mil libras (cerca de R$ 73,2 mil na cotação atual) no local, que fica na cidade de Newcastle.

Amigos de Trippier que atuam em clube sem divisão na região escreveram “na conta do Tripps” no recibo emitido pelo estabelecimento.

Uma fonte do jornal afirmou que o atleta já foi ao clube anteriormente, mas assegurou que o futebolista não estava no lá nesta ocasião.

Carreira

Titular da Inglaterra durante a Eurocopa 2024, Kieran Trippier é cria das categorias de base do Manchester City.

O atleta passou por Burnley, Tottenham e Atlético de Madrid até assinar com o Newcastle na temporada 2021/2022.

O lateral representou a Seleção da Inglaterra em 54 ocasiões, com um gol marcado e cinco assistências distribuídas.

O jogador anunciou aposentadoria da equipe nacional do país após a última edição da Eurocopa.

A notícia Nome de ex-seleção aparece em conta de clube de striptease foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque