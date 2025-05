crédito: No Ataque Internacional

Jogador é campeão de duas divisões em uma mesma temporada (Goleiro alemão foi campeão da Bundesliga e Bundesliga 2)

O goleiro alemão Jonas Urbig, do Bayern de Munique, conquistou o título da Primeira e Segunda Divisão da Alemanha na mesma temporada.

Pelo time da Baviera, o jogador foi campeão da Bundesliga em 4 de maio deste ano. O futebolista atuou em oito partidas da competição.

Nesse domingo (18/5), o Köln goleou o por 4 a 0, em casa e conquistou o título da Bundesliga 2.

Além de atuar no Bayern, Urbig vestiu a camisa do Köln durante a temporada 2024/2025. Ele se transferiu para o time de Munique no final de janeiro deste ano.

Com isso, o jogador é considerado campeão de ambas as divisões da Alemanha.

Carreira

Cria das categorias de Base do Köln, Jonas Urbig atuou na equipe B do clube, Jahn Regensburg e SpVgg Greuther Fürth.

Posteriormente, foi promovido para o time principal do time da cidade de Colónia. Depois, foi comprado pelo Bayern de Munique. Ele tem contrato com o clube até junho de 2029.

A notícia Jogador é campeão de duas divisões em uma mesma temporada foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque