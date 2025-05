Com Cristiano Ronaldo, Portugal anuncia convocados para reta final da Liga das Nações (Cristiano Ronaldo é o principal nome de Portugal )

Nesta terça-feira, o treinador Roberto Martínez anunciou a lista dos 26 convocados para defender a seleção de Portugal no Final Four da Liga das Nações. Os portugueses vão contar com Cristiano Ronaldo para encarar a Alemanha no dia 4 de junho, quarta-feira, na Allianz Arena, por uma vaga na final da competição.



O destaque da convocação foi o jovem Rodrigo Mora, de apenas 18 anos. Com a camisa do Porto, o atacante marcou dez gols e deu quatro assistências em 23 jogos pelo Campeonato Português e foi chamado para defender a seleção de Portugal pela primeira vez na carreira.



Entre os desfalques, a principal ausência foi de João Cancelo. O lateral direito, que defende o Al-Hilal, está longe dos gramados há quase um mês, por conta de uma lesão muscular na coxa direita, e acabou ficando fora da lista de convocados.

Campeão da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, Portugal encara a Alemanha no dia 4 de junho, quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), pela semifinal da competição. O vencedor aguarda o duelo entre Espanha e França para conhecer seu adversário na grande final, no dia 8 de junho, domingo, novamente na Allianz Arena.



O derrotado disputa o terceiro lugar também no dia 8 de junho, na Mercedes-Benz Arena.

Confira a lista completa dos convocados de Portugal

Goleiros : Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton)

: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton) Zagueiros : Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Juventus), António Silva (Benfica) e Gonçalo Inácio (Sporting)

: Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Juventus), António Silva (Benfica) e Gonçalo Inácio (Sporting) Laterais : Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lazio)

: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lazio) Meias : João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Palhinha (Bayern), Pedro Gonçalves (Sporting) e João Félix (Milan)

: João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Palhinha (Bayern), Pedro Gonçalves (Sporting) e João Félix (Milan) Atacantes:Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leão (Milan), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Sporting), Rodrigo Mora (Porto), Francisco Conceição (Juventus), Diogo Jota (Liverpool) e Gonçalo Ramos (PSG)

