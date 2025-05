Campeão do mundo anuncia aposentadoria e vai se tornar técnico (Taça da Copa do Mundo )

Campeão do Mundo pela Espanha em 2010, o goleiro Pepe Reina, do Como, anunciou que vai se aposentar ao final da temporada.

O multicampeão futebolista de 42 anos chegou ao time italiano em 2024/25 e disputou 12 jogos pela equipe.

No clube, ele trabalhou com o ex-atleta Cesc Fàbregas, atual técnico do time e companheiro do jogador na Seleção Espanhola em 2010.

Após a aposentadoria, Reina vai assumir o comando da equipe sub-19 do Villarreal, da Espanha.

Nas redes sociais, o goleiro publicou nota de despedida e celebrou carreira no esporte.

“Meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que cruzaram meu caminho, o maior patrimônio desta profissão. Levo um pedaço de cada um deles comigo e nunca esquecerei que me ajudaram a viver esta carreira verdadeiramente privilegiada de jogador de futebol”, escreveu.

“Sinto orgulho e tranquilidade por cada momento vivido; Os ruins porque me ensinaram, os bons porque me fizeram um cara extraordinariamente feliz”, adicionou.

O jogo de despedida de Pepe será o duelo do Como contra a Internazionale, na cidade de Como, pela 38° rodada do Campeonato Italiano.

Os visitantes estão na segunda colocação da competição, com 78 pontos e precisam vencer os mandantes para ter a chance de passar o Napoli, atual líder da competição com 79 pontos.

Carreira

Pepe Reina surgiu nas categorias de base do Barcelona. Posteriormente, ele passou por outros gigantes da Europa.

O atleta atuou no Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern de Munique, Milan, entre outros.

Principais títulos da carreira

1x Copa do Mundo

2x Eurocopa

1x Supercopa Europeia

1x Bundesliga

