Com gol de goleiro campeão de Copa América, time conquista liga na Europa (Jogadores do Galatasaray reunidos em campo)

O título do Galatasaray foi conquistado com duas rodadas de antecedência, e o gol que confirmou, de vez, a 25ª taça do Campeonato da Turquia saiu dos pés de um goleiro. Campeão da Copa América pelo Uruguai em 2011, Fernando Muslera é uma lenda do time turco e foi responsável pela bola na rede que coroou a glória nacional.

No domingo (18/5), em casa, no Rams Park Stadium, o Galatasaray venceu o Kayserispor por 3 a 0, em jogo da 34ª rodada do Turco. Victor Osimhen e Baris Yilmaz abriram o placar ainda no primeiro tempo, e o terceiro gol saiu dos pés do goleiro e capitão do time.

Na última temporada pelo clube turco, Muslera participou ofensivamente em um jogo decisivo. Na partida que definiu o título, Muslera ficou responsável por cobrar o pênalti que decretou o 3 a 0 no placar e o título para o Galatasaray. Veja o gol no vídeo abaixo.

Muslera (38) scores with penalty kick



It is being said that the successful goalkeeper will return to Uruguay next season.



Muslera with 14 seasons at Galatasaraypic.twitter.com/HiLVRmqrx4 — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 18, 2025

Esse foi o segundo gol da carreira de Muslera. O primeiro foi em 8 de abril de 2012, também pelo Galatasaray. Na vitória por 4 a 0, o goleiro também fez de pênalti e definiu a goleada com a cobrança correta, no minuto 42 do segundo tempo.

Carreira de Muslera

Pelo Galatasaray, Muslera tem uma linda história: são 549 jogos pelo clube que defende desde 2011. Esse foi o oitavo título do Campenato Turco, e ele também já conquistou cinco edições da Copa da Turquia e seis da Supercopa nacional.

Muslera comemorando gol pelo Galatasaray (foto: Reprodução site do Galatasaray )

Antes de chegar ao país do leste europeu, o goleiro levantou as taças da Copa da Itália e da Supercopa da Itália pela Lazio, ainda em 2009. Os outros times de Muslera foram o Montevideo Wanderers e o Nacional, ambos do Uruguai.

Pela Seleção Uruguaia, Muslera terminou a Copa do Mundo de 2010 na quarta colocação e venceu a Copa América de 2011, quebrando um jejum de 16 anos sem taças da Celeste Olímpica. Inclusive, esse foi o único título do Uruguai no século 21.

