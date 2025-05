Time de cidade de 21 mil habitantes desbanca clube invicto e é campeão de liga na Europa (Duelo entre Milsami e Sheriff pelo Campeonato da Moldávia)

Após terminar a fase inicial do Campeonato da Moldávia 15 pontos atrás do grande favorito, a equipe se recuperou, desbancou o rival que terminou a liga invicto e foi campeão do torneio pela segunda vez na história. Essa foi a trajetória curiosa do Milsami, equipe da cidade de Orhei, que tem 21.065 habitantes no interior do país europeu que fez parte da antiga União Soviética.

Na principal competição da Moldávia, os oito times da elite disputam jogos entre si em turno e returno. Após as 14 rodadas, os seis melhores vão à etapa final, fase em que se encontram novamente em duelos de ida e volta. No fim desta parte final do Campeonato da Moldávia, o líder levanta a taça. E foi graças a esse regulamento que uma surpresa ocorreu.

Dono de 21 taças, sendo 11 desde 2010, o Sheriff Tiraspol entrou na competição como o grande favorito. E terminou invicto. Na primeira parte da liga, foram 11 vitórias e três empates para o líder disparado com 36 pontos. Já na fase final, a equipe seguiu sem perder, mas somou cinco triunfos e cinco igualdades, somando apenas 20 pontos.

Esse retrospecto na reta final fez com que os invictos fossem superados por uma equipe que perdeu seis vezes na liga nacional. O Milsami foi apenas o quinto colocado na primeira parte do torneio – seis vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 pontos -, mas teve aproveitamento bem melhor na fase final e obteve seis vitórias, três empates e uma derrota, somando novamente 21 pontos.

Desta forma, após ficar bem atrás na fase inicial, o Milsami, da pequena cidade de Orshei, ficou um ponto à frente do multicampeão Sheriff Tiraspol e conquistou o segundo título nacional da história.

