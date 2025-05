Ex-técnico do Atlético pode entrar em lista histórica do futebol mexicano (Antonio 'Turco' Mohamed, ex-técnico do Atlético e atualmente no Toluca, do México)

Ex-técnico do Atlético, Antonio ‘Turco’ Mohamed pode entrar em lista histórica do futebol mexicano. Finalista com o Toluca do Clausura da Liga MX, o argentino busca um título no país pela quarta equipe diferente.

Turco tem cinco títulos no futebol mexicano por Tijuana, Monterrey e América (veja a lista abaixo). O adversário do Toluca na final do Clausura da Liga MX será justamente um ex-clube do argentino: o América, atualmente treinado pelo brasileiro André Jardine.

Somente dois treinadores já conquistaram títulos por quatro clubes diferentes do país: os mexicanos Ignacio Trellez (Zacatepec, Marte, Toluca e Cruz Azul) e Victor Vucetich (León, Tecos, Pachuca e Monerrey).

Dessa forma, caso vença o título pelo Toluca, Turco será primeiro estrangeiro a atingir o feito no futebol mexicano. O treinador de 55 anos está no clube desde dezembro de 2024.

O Toluca visita o América no jogo de ida da final da Liga MX, nesta quinta-feira (22/5), às 23h (horário de Brasília), na Cidade do México.

A partida decisiva pelo título será neste domingo (25/5), às 22h (horário de Brasília), em Toluca.

Títulos de Turco Mohamed no futebol mexicano

Liga MX pelo Tijuana, em 2012 Liga MX pelo América, em 2014 Copa MX pelo Monterrey, em 2017 Liga MX pelo Monterrey, em 2019 Copa MX pelo Monterrey, em 2020

Passagem de Turco Mohamed pelo Atlético

O treinador foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2022 e trabalhou no time até julho daquele ano.

Mohamed comandou a equipe em 45 partidas, com 27 vitórias, 13 empates e cinco derrotas.

O argentino conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro pelo Galo.

