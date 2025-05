Time com ex-jogadores do Cruzeiro faz história e disputará competição da Uefa (Santa Clara terminou Campeonato Português em quinto lugar)

Com cinco ex-jogadores do Cruzeiro, o Clube Desportivo Santa Clara fez história ao terminar o Campeonato Português na quinta posição, com 57 pontos. Assim, a equipe dos Açores se qualificou para disputar a Uefa Conference League em 2025/26.

A campanha do Santa Clara na Liga Portugal foi de 17 vitórias, seis empates e 11 derrotas. O time marcou 36 gols e sofreu 32. O atacante brasileiro Vinícius Lopes, revelado no Goiás, liderou a artilharia do elenco, com oito gols.

O campeão Sporting somou 82 pontos, enquanto o Benfica, segundo colocado, obteve 80. Porto, com 71, e Braga, com 66, foram terceiro e quarto colocados.

Dos cinco ex-atletas do Cruzeiro, o lateral-direito Lucas Soares, o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o volante Adriano são titulares. O goleiro Denivys e o meio-campista Henrique Silva também representam o clube açoriano.

Outro atleta conhecido do futebol mineiro é o atacante Matheusinho, que defendeu o América por sete temporadas.

Adriano completou 100 jogos pelo Santa Clara (foto: Divulgação/CD Santa Clara)

Ex-dirigente do Cruzeiro é dono do Santa Clara

Na gestão do Santa Clara está o empresário Bruno Vicintin, que foi conselheiro do Cruzeiro e teve passagens como superintendente de base (2013 a 2015) e vice-presidente de futebol (2015 a 2017).

O ápice de Vicintin no departamento de futebol profissional da Raposa ocorreu em 2017, quando o time conquistou a Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar.

Em julho de 2022, Bruno comprou 55,8% das ações do CD Santa Clara. Na temporada 2023/24, o clube se sagrou campeão da Segunda Divisão de Portugal.

Bruno Vicintin contratou profissionais dos tempos de Cruzeiro para trabalhar no Santa Clara, entre eles o diretor esportivo Klauss Câmara e o fisioterapeuta André Rocha.

Roberto Martínez, técnico da Seleção de Portugal, e Bruno Vicintin, dirigente do Santa Clara (foto: Divulgação/CD Santa Clara)

Santa Clara na Conference League

O Santa Clara ingressará na segunda pré-eliminatória da Uefa Conference League, terceiro escalão do futebol europeu. As partidas de ida e volta estão agendadas para os dias 24 e 31 de julho.

Caso a agremiação de Ponta Delgada avance, os jogos da 3ª pré-eliminatória vão ocorrer em 7 e 14 de agosto. Para chegar à fase de liga, terá de passar por mais uma etapa, a de playoff.

Será a segunda participação do Santa Clara na Conference League. Na primeira, em 2021/22, o clube português superou FK Shkupi (Macedônia) e Olimpija Ljubljana (Eslovênia), alcançou o playoff prévio aos grupos e perdeu para o Partizan (Sérvia).

A vaga na Conference League caiu “no colo” do Santa Clara devido à presença de Sporting e Benfica, campeão e vice da Liga, na final da Taça de Portugal.

